El PSOE denuncia la falta de accesibilidad del puente de Tudela Agüeria: "Es inconcebible"

Una década después de que el puente entre el polígono de Olloniego y Tudela Agüeria quedara cerrado al tráfico, se está construyendo un nuevo paso sobre el río Nalón. Según denuncia el PSOE, el proyecto aún en ejecución no contempla aceras ni pasos peatonales, lo que deja a la ciudadanía —y en particular a las personas con problemas de movilidad— sin una vía para cruzar el río y conectar Tudela Agüeria con Quintaniella y el polígono industrial de Olloniego. "Es inconcebible que una infraestructura pública financiada con fondos de todas y todos se ejecute sin garantizar la accesibilidad universal ni la seguridad de las personas", señaló Álvarez Areces, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento .

El edil socialista afirmó que llevará ante la próxima Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos una proposición para que el Ayuntamiento actúe y corrija las deficiencias detectadas en este proyecto.

Además de los problemas de conexión, el grupo municipal denuncia que el rediseño de la estructura ha generado problemas de evacuación de las aguas. La necesidad de elevar el tablero para adecuar la altura del puente a los nuevos cálculos de riesgo por crecidas del Nalón ha generado una fuerte pendiente, que podría provocar que el agua de lluvia y la escorrentía superficial se desvíen hacia parcelas colindantes.