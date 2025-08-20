La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros

Varias máquinas de obra, cortes parciales de carriles y sendos cierres de vallas de plástico a ambos lados de la calzada junto al hotel de Santo Domingo anuncian importantes cambios en la Ronda Sur. Los trabajos de la empresa Ogensa para transformar el tramo de la circunvalación comprendido entre la glorieta de Fozaneldi y la calle San Melchor García Sampedro, en Otero, toman velocidad. El objetivo es construir un bulevar de unos 300 metros de largo que suprimirá uno de los tres carriles de cada sentido actuales para habilitar espacio para construir una mediana más ancha, crear una gran acera peatonal en el lado de Otero y habilitar una nueva salida rodada directa desde Villafría hacia la Ronda Exterior.

La concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, prevé estrenar en febrero este nuevo bulevar que dará continuidad al construido hace dos mandatos entre Campo de los Patos y la glorieta de Fozaneldi. Se trata de la segunda fase de la transformación de la circunvalación, que ejecutará la empresa Ogensa, la misma que ejecutó la plaza de la Cruza Roja, la nueva glorieta de Santullano o la peatonalización de Mendizábal, con una inversión municipal de 1,81 millones de euros.

El fin último de estos trabajos es dar un mayor peso al peatón frente al vehículo privado en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Con la supresión de un carril a cada lado se aspira a "calmar" el tráfico, reduciendo la velocidad de los vehículos al mismo tiempo que se mejoran las conexiones a pie entre los barrios de ambos lados de la calzada.

Una de las mejoras más demandadas es la creación de una gran acera desde la calle Luis Álvarez Fueyo de Villafría hasta el paso elevado de la calle San Melchor García Sampedro, la cual facilitará los trayectos a pie entre los barrios más próximos a la ronda exterior y Santo Domingo.

Muy demandada es también la apertura de una nueva salida desde Villafría a la rotonda de Fozaneldi (plaza del Cardenal Tarancón), pues ahorrará grandes rodeos a los vecinos de este barrio para incorporarse a la A-66, mientras que al otro lado de la Ronda Sur se eliminará el fondo de saco de Asensio Bretones para abrir un nuevo acceso más directo a Santo Domingo para los vehículos que circulan en sentido hacia la plaza de Castilla.

Por otro lado, el paso de cebra inaugurado en octubre de 2022 para acortar distancias entre Santo Domingo y Otero sufrirá cambios. Su diseño actual está dividido en dos tramos y pasará a ser recto por recomendación de los técnicos encargados del diseño de este nuevo proyecto pensado para modernizar la movilidad entre estos barrios. Una vez concluida esta obra, el Ayuntamiento prevé una actuación posterior que optará a fondos europeos y consistirá en crear un carril bici de 800 metros que conectaría con la senda de Fuso, completando una senda para bicicletas de unos 10 kilómetros.