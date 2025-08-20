Santiago Jiménez, el pediatra ovetense que se convierte en Spiderman, pregonará las fiestas del Centro Asturiano

Un héroe sin capa será el encargado de pregonar este año las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga del Centro Asturiano de Oviedo. El pediatra Santiago Jiménez Treviño (Oviedo, 1976), conocido por disfrazarse de Spiderman para animar a los niños ingresados en el HUCA al finalizar sus turnos de trabajo, ha sido elegido por la directiva del mayor club privado de la ciudad para abrir el amplio programa festivo que se desarrollará en el club de campo del Naranco del 2 al 8 de septiembre. El presidente de la entidad, Gerardo Martínez Quesada, hizo este anuncio ayer durante la presentación de las celebraciones que este año tendrán como grandes novedades exhibiciones de deportes emergentes como el pickleball y el fútbol andando y el "bollauto", el punto en el que se podrán recoger los bollos desde el coche el 8 de septiembre.

Martínez Quesada justificó la elección de Jiménez Treviño como pregonero en su calidad humana. "Además de socio, es una persona encantadora, que muestra una gran empatía con los niños y está haciendo una labor tremenda", explicó el directivo durante un acto en el que también aprovechó para repasar las mejoras planificadas por el club. "Queremos hacer dos pistas de tenis, una de baloncesto y otra de hockey, pero los trámites llevan su tiempo", explicó especialmente en relación con las dos últimas instalaciones, que requerirán de una recalificación de unos terrenos recientemente adquiridos junto al polideportivo.

El presidente, que baraja pedir el título de "Real" para el Club de cara al centenario de la entidad a celebrar en 2027, para el que ya ha cursado invitación al Rey Felipe VI, recordó que en la actualidad 6.000 socios practican deporte en sus instalaciones, que están masificadas. Por esa razón se está transformando la vieja piscina en una sala polivalente y a partir del próximo año se acondicionará un gimnasio en el antiguo bingo de Longoria Carbajal propiedad del Centro Asturiano. "Hay dinero, solo faltan los trámites burocráticos", puntualizó.

La inauguración oficial de las fiestas será el primer sábado de septiembre, día 2. A las 16.00 horas se abrirán las atracciones infantiles, con tren de la bruja e hinchables gratuitos para los socios. Ese día a las 19.30 horas se abrirá la 46.ª Miniolimpiada con el encendido de la antorcha y, justo después, a las 20.00 horas, tendrá lugar la lectura del pregón, así como la entrega de los premios a los "Abuelos del Año", el matrimonio formado por Visitación Nava y Luis Manuel Cabrero, y se homenajeará a los "Jóvenes del Año", la baloncestista Iria Franco García y el futbolista del club Mateo Ruiz Riu.

Programa de fiestas del Centro Asturiano / LNE

Durante los días de fiesta también estarán abiertas dos exposiciones: una de fotografía de Valentín Fernández Suárez en el hall de la primera planta, y una de pintura a cargo de José Antonio Cullía en la sala polivalente.

El día 3 habrá varias actividades infantiles y uno de los actos centrales. El salón de actos acogerá a las 18.00 horas la entrega de las medallas a los socios de méritos, los integrantes del club con más de 50 años de antigüedad, a la que seguirá la gran fiesta de los mayores a las 20.00 horas.

El tercer día de las fiestas, el 4 de septiembre, se celebrará la prueba del picadillo a las 19.00 horas de una jornada en la que también habrá teatro y conciertos.

El viernes 5 de septiembre habrá un intenso programa de actividades infantiles, así como una atractiva oferta musical, con conciertos de "Querida Margot" y "Bitter Kas" en la carpa de la fiesta a las 21.00 y 23.00 horas, respectivamente. Previamente, a las 19.00 horas, habrá una degustación de sidra en la casina.

Carrera solidaria

Al día siguiente tendrá lugar, desde las 11.00 horas, la XXII Carrera Atlética de Montaña "Monte Naranco", cuya inscripción, de 5 euros, se destinará íntegramente a la asociación "El Ángel de Javi", destinada a investigar una enfermedad rara que sufre un niño socio del club. Otro de los platos fuertes del día será la actuación del "Cuarteto Arpeggio" a las 19.00 horas en el Jardín de las Palmeras del club de campo. Previamente, habrá exhibición de Pickleball (minitenis) a las 18.00 horas.

La actividad se intensificará el fin de semana con una amplia oferta de actividades musicales e infantiles, entre las que se incluirá la exhibición de fútbol andando a las 18.00 horas en el campo de futbito de hierba natural.

El día 8, como es habitual, será el día grande, con reparto de 16.000 bollos entre las 10.00 y 19.00 horas, con la gran novedad del "Bollauto", el punto de recogida desde el coche. Además, a las 12.30 horas tendrá lugar la clásica misa y posterior procesión, dando paso a una intensa tarde de actividades deportivas, musicales y de ocio que culminarán a las 21.30 horas con el lanzamiento de los fuegos artificiales. "Serán unas fiestas para todos, desde bebés hasta casi ancianos", explicó Gerardo Martínez.