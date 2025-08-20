Los vecinos de San Claudio denuncian el "abandono" de la localidad
Bárbara Martín
Los residentes de San Claudio se sienten abandonados por el ayuntamiento tras meses de reclamaciones para solucionar varios desperfectos en la localidad. Luis Miguel Fernández, presidente de la asociación de vecinos de San Claudio concuerda con estos en que urge la limpieza de escombros junto a la iglesia. Hace ya un mes que el muro que rodea el templo se derrumbó y corta el paso peatonal, obligando a los viandantes a desplazarse por la carretera. "Todos los días hablo con el ayuntamiento, pero no acaban de ponerse las pilas", denuncia Fernández, que también es alcalde de barrio y afirma estar tan "quemado" como el resto de habitantes.
A esta queja se le suman muchas otras: es necesario desbrozar los terrenos, algunos de ellos pertenecientes a empresas desconocidas; arreglar las fugas de agua que empapan la zona desde el día 13; evitar que el espacio de La Lloral continúe siendo un basurero público, actualmente lleno de residuos abandonados por los vecinos; y completar el paso de cebra frente al colegio, del que solo queda pintarlo y arreglar la carretera.
"El ayuntamiento no hace nada y tenemos toda la razón del mundo para quejarnos", resumió el representante de esta localidad carbayona.
