Vox acusa al PP de "caos" en la gestión de los desbroces

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, denunció ayer la "falta de planificación" del PP en la gestión de los desbroces, asegurando que a mediados de agosto "prácticamente no se ha desbrozado nada".

Peralta criticó los "errores reiterados" en la tramitación de contratos, con sobrecostes de casi 100.000 euros, y acusó al gobierno local de priorizar proyectos como "Oviedo capital verde" o la promoción turística mientras descuida el mantenimiento básico de caminos y cauces del municipio.

Según Vox, esta situación afecta especialmente a vecinos de barrios y zonas rurales, que siguen sin recibir soluciones prometidas. La formación se comprometió a presionar al equipo de gobierno para garantizar "condiciones dignas" en la ciudad y el entorno rural.