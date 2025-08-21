Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera

Arcelor-Mittal y el Ayuntamiento acuerdan un intercambio de cromos gestado durante cinco años con el que las dos partes creen salir ganando. La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar hoy de forma inicial la modificación del Plan General de Ordenación de Oviedo a través de la cual la compañía obtendrá el permiso para extraer dolomía, un mineral indispensable para la producción de acero en sus plantas asturianas, en unos terrenos 5,34 hectáreas en la conocida como "la zona de los cuarteles" del Naranco, a cambio de renunciar a otras 24 hectáreas del monte sobre las que tiene derecho de explotación y abordar una reforestación con razas autóctonas en otras 21,3 hectáreas del pulmón verde de la capital asturiana.

Se trata de un proyecto que viene de lejos. Fue planteado ya en 2008, pero quedó en un cajón pese a haber recibido el visto bueno del Principado en 2015. Intentó retomarse entonces, pero el gobierno tripartito de izquierdas (PSOE. Somos e IU) alegó en 2018 que no se podía hacer una modificación puntual del PGO al estar abierto un proceso para hacer una revisión general de dicho plan.

Ahora, el gobierno de Alfredo Canteli, después de largas negociaciones, sí permitirá una modificación puntual del planeamiento al convencer Arcelor a los técnicos de la existencia de razones suficientes para contar con un permiso excepcional. Dicha autorización requiere de que se cumplan dos condiciones imprescindibles: que se trata de un asunto de interés general y que sea urgente.

La compañía justifica el interés general en que la extracción de la dolomía es imprescindible para garantizar la producción de acero de toda la industria siderúrgica del área central del Principado de Asturias. También añade en este apartado que la renuncia a explotar 24 hectáreas sobre las que tienen derechos, amplía el suelo protegido del monte y en lo que respecta a la urgencia se basa en un estudio de la Fundación de Investigación Luis Fernández Velasco según el cual se acredita que las reservas de dolomía de las explotaciones actuales del Naranco se agotarán en un plazo de tres años. Esto resulta determinante, pues si hubiera que esperar a concluir una revisión global del PGO, la misma podría no llegar a tiempo y dejar a la siderurgia sin acceso a este material indispensable para su actividad.

El concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, quien dirigió las negociaciones junto con el director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier, valora positivamente este acuerdo, cuyo cumplimiento iniciará ahora un largo recorrido administrativo. "La joya natural del Naranco recuperará el cuádruple de hectáreas de las que se verán alternadas por la nueva excavación", destaca el segundo teniente de alcalde. .

El concejal añade que esta modificación puntual excepcional tiene un precedente en el municipio. Concretamente en la reciente modificación aprobada para llevar a cabo una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y el Centro Oftalmológico Luis Fernández-Vega. Un acuerdo según la cual el parque Purificación Tomás ganará 500 metros cuadrados a cambio de una parcela de 180 metros que la clínica podrá utilizar para ampliar sus instalaciones.

Cuesta celebra que con esta modificación puntual se llegará a tiempo para garantizar el suministro de dolomía "a una industria vital para Asturias".