El chiringuito La Guinda pide una norma para regular los festejos
La asociación cultural Vetusta, que durante 36 años regentó el chiringuito La Guinda en la calle San Francisco, pide al Ayuntamiento redactar una ordenanza que regule "la organización de todas las actividades festivas del concejo y, además, contemple un reglamento específico para las fiestas de San Mateo a aplicar a partir del año 2028". Serán entonces cuando el Ayuntamiento deberá convocar un nuevo proceso para regentar las casetas de hostelería al caducar la actual concesión. "De esta manera, se garantizará la participación activa de todos los agentes, tanto políticos como sociales, a través de procesos de consulta previa, enmiendas e información pública". Así lo han solicitado en un comunicado en el que recordaron que los chiringuitos eran "la esencia de los festejos".
