Fallece Mino Vargas, camarero de El Bodegón de Teatinos
El histórico trabajador fue despedido en el tanatorio de El Salvador tiñendo de luto al barrio
El Bodegón de Teatinos, el restaurante regentado por Miguel Ángel de Dios, está de luto. El martes falleció su histórico camarero José Belarmino Vázquez Vargas, más conocido como Mino, víctima de una enfermedad a los 63 años por la que se había retirado hace un año. Estaba prejubilado. "Era una persona alegre, atento con los clientes y le gustó disfrutar de la vida", añadió el dueño de este local de hostelería tras darle el último adiós en un acto que tuvo lugar a media tarde en la capilla del Salvador. A continuación, sus restos fueron incinerados.
Los padres eran asturianos y emigraron a México. Allí nació Mino y siendo pequeño, la familia tomó la decisión de volver a España. Desde bien joven, el fallecido residió en Teatinos y comenzó a trabajar muy joven en un supermercado de la zona. Su constante trabajo y esfuerzo, alegría y entrega provocó que le nombrasen jefe de charcutería. "Era una persona muy conocida en el barrio desde siempre". De Dios lo fichó en 2010 para El Bodegón de Teatinos y, de esta forma, comenzó una nueva etapa en su vida profesional en el sector de la hostelería aunque sin abandonar su especialidad. "Lo contratamos cuando empezamos con la especialización del jamón y la charcutería. Era una persona muy responsable con su trabajo y siempre tenía una sonrisa con la que recibía a los clientes".
Muestras de pésame
Uno de los que mostró ayer su pesar fue el psicoesteta Ramiro Fernández quien envió un fuerte abrazo a la familia, compañeros y amigos. Otros clientes ensalzaron su amabilidad, atención y profesionalidad. También su educación. "Su alegría, su entrega y la huella que deja en cada uno de nosotros permanecerán siempre en nuestra memoria", añadió el resto del personal de El Bodegón de Teatinos. Mino deja un hijo: Gonzalo Vázquez Calviño; y dos hermanos: Adolfo y Carmina, así como una hermana política, Carolina Campos.
