Francisco Rodríguez y María Jesús del Barco, premiados por el Día de Galicia

El empresario lácteo Francisco Rodríguez (Trascastro, Cangas de Narcea, 1937), fundador de Reny Picot, y María Jesús del Barco (Villamuriel de Cerrato, Palencia, 1970), magistrada juez decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura serán las personalidades homenajeadas este año por la asociación Día de Galicia con la imposición de la insignia de oro y la entrega del carné de socios de honor. Ambos recibirán estas distinciones el 14 de septiembre durante un acto en el Hotel de la Reconquista previsto a las 13.00 horas, que pondrá el broche a un fin de semana cargado de actividades festivas.

El colectivo presidido por Manuel Fernández Quevedo, que, sin ir más lejos, el año pasado homenajeo al presidente del Principado, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ofrecerá unas jornadas gastronómicas del 4 al 14 de septiembre en una carpa instalada en la calle Picasso, pero sus principales celebraciones comenzarán el día 12. Ese día está prevista la celebración, a las 13.00 horas, de un encuentro de empresarios asturianos y gallegos en la Cámara de Comercio. Asimismo, esa tarde, a las 19.30 horas, el Club de LA NUEVA ESPAÑA será escenario de una conferencia organizada por la asociación, protagonizada por Elisardo Temperan Villaverde, canciller-secretario del Arzobispado de Santiago de Compostela. La ponencia llevará por título "De Oviedo al Pórtico de la Gloria. Principio y fin del Camino Primitivo" y abordará los lazos jacobeos entre las capitales de Asturias y Galicia.

El día 13 están previstos otros dos actos importantes. A las 18.00 horas, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participarán en la inauguración del cruceiro gallego donado por la Asociación Día de Galicia en el Palacio de Villa Magdalena, junto al cabazo que el Ayuntamiento trasladó al entorno del palacete desde el parque de Purificación Tomás en septiembre de 2022.

Homenaje a la Transición

Ese mismo día, a las 19.30 horas, el Auditorio Príncipe Felipe será escenario de un concierto-homenaje a las personas y partidos políticos de la Transición y a los padres de la Constitución Española de 1978. Posteriormente, la asociación del Día de Galicia en Asturias ofrecerá una gran queimada gratuita en la carpa de la calle Picasso.

Los actos centrales se concentrarán, no obstante, el 14 de septiembre. La catedral de Oviedo albergará ese día, en plenas fiestas de San Mateo, una misa cantada por la soprano Tina Gutiérrez en recuerdo de los socios fallecidos Víctor Montes, Antonio Arias y los amigos del colectivo Aurora y Enrique, según reza en el programa oficial de las fiestas.

Tras esta misa tendrá lugar el acto institucional del Reconquista en el que se hará entrega de las insignias de oro, habrá discursos institucionales y se pondrá la guinda a la celebración con un almuerzo cargado de personalidades de ambas regiones vecinas.