IU defiende la calificación dotacional del antiguo HUCA
Bárbara Martín
Izquierda Unida - Convocatoria por Oviedo ha presentado a principios de esta semana una propuesta "creíble y certera" para avanzar en la reordenación de la antigua zona sanitaria de El Cristo. La hoja de ruta planteada incluye medidas concretas como la convocatoria urgente de la comisión sobre El Cristo o el reinicio inmediato de los trabajos de desalojo y demolición, recuperando en lo posible los plazos inicialmente previstos. También plantea negociaciones sobre el futuro de los terrenos para mantener la calificación actual del espacio como dotacional y evitar su conversión a residencial, lo que supondría la privatización de un espacio público. "Significaría perder su carácter no especulativo, y también una tramitación ágil mediante un plan especial que pudiera permitir la ordenación de todos los terrenos en su conjunto", explica Gaspar Llamazares, portavoz de IU.
