La oficina del padrón municipal, a rebosar en pleno agosto
Pocas imágenes reflejan mejor el auge demográfico de Oviedo que las largas colas registradas en las oficinas del padrón municipal, ubicadas en la calle del Rosal. El equipamiento abierto a principios de 2024 para descongestionar las oficinas consistoriales de la calle Quintana se queda pequeño incluso estos días para acoger a personas que en su mayoría se pasan a realizar trámites para empadronarse en el municipio, donde en marzo se batió un récord histórico de población, al alcanzar los 226.147 habitantes. En la imagen, gente guardando cola para acceder a la oficina, abarrotada por ciudadanos.
