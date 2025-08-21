Oviedo ya se prepara para San Mateo: cuenta atrás para las fiestas con el montaje de las carpas de La Ería

Queda un mes para el día de San Mateo, la jornada grande los festejos ovetenses, y la ciudad ya está con los preparativos. Una grúa de grandes dimensiones instalaba en la jornada de ayer la estructura de las carpas que compondrán el recinto festivo de La Ería, con un aforo de nueve mil personas. Además, contará con una amplia zona de camerinos, escenario y un área de hostelería. Para facilitar todas estas labores, que deberán estar listas en el plazo de tres semanas, el aparcamiento del estado Carlos Tartiere ha quedado cerrado.

La primera cita en las carpas de La Ería será el 6 de septiembre con el Fyin Fest, en el que participarán artistas como el cantante colombiano Camilo, la argentina María Becerra, la "extriunfita" madrileña María Escarmiento, la vizcaína Paula Mattheus, la promesa del pop rock español Noan y el joven talento gijonés Mateo Eraña. La siguiente actuación será gratuita, el día 12, con un espectáculo en el que coincidirán bandas tributo a "Estopa", "Hombres G" y Shakira, acompañados de un DJ. El 13 actuará "Europe". El día 14 les llegará el turno a "Ilegales" y "Muñeco Vudú". El día 16 tendrá lugar el que para muchos es el concierto estrella de las fiestas, el de Sebastián Yatra.

"Duncan Dhu" y Coque Malla compartirán escenario el día 17; el "Grupo Tekila" actuará una jornada más tarde, y la noche del Día de América en Asturias estará compartida por Omar Montes, Juan Magan y Rodrigo Fénix.

En la víspera del día grande se subirá al escenario Mikel Izal, y la clausura serán con el "Corazonadas Fest", donde actuarán la eurovisiva Chanel, la también "extriunfita" Chiara, la participante en el Benidorm Fest de 2023 Vicco y la cantante Lennis Rodríguez.