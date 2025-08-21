Premio internacional para el fotógrafo ovetense Juan de Tury

El fotógrafo asturiano Juan de Tury ha sido galardonado como uno de los tres vencedores en el prestigioso concurso International Photography Awards IPA de Los Angeles en su categoría de fotografía analógica.

La serie premiada está compuesta por un total de 10 fotografías de Asturias (tomadas en los Picos de Europa, playa de Cuevas del Mar, acantilados de Borizu, cascadas de Oneta, encinar de Pimiango en Ribadedeva, Castro de Gaviotas, una galerna en Cuerres, río Nora, Sierra del Sueve y lagos de Somiedo).

"Muy orgulloso de poder contribuir a llevar el nombre de Asturias por el mundo", afirma el autor. A la derecha, dos de las fotos de la serie.