Los primeros pasos para explotar las barras del Palacio de los Deportes

Para culminar la gran obra del Palacio de los Deportes, la concejalía pretende utilizar el espacio para celebrar conciertos e implantar barras para explotar durante la celebración de actos deportivos. Para ello, la concejalía de Deportes ya ha encargado un informe a la empresa "Vaciero" por un importe de 13.310 euros. Al respecto de los conciertos, Canteli asegura la contratación de "una serie de conciertos de primerísima línea", que tendrán lugar muy pronto. El motivo de estas decisiones es evidente: "Una inversión de este calibre, de 25 millones de euros, hay que aprovecharla; hay que traer aquí todo lo que podamos y hay que sacarle mucho jugo", añadió el regidor ovetense.