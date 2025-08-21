Los primeros pasos para explotar las barras del Palacio de los Deportes
Para culminar la gran obra del Palacio de los Deportes, la concejalía pretende utilizar el espacio para celebrar conciertos e implantar barras para explotar durante la celebración de actos deportivos. Para ello, la concejalía de Deportes ya ha encargado un informe a la empresa "Vaciero" por un importe de 13.310 euros. Al respecto de los conciertos, Canteli asegura la contratación de "una serie de conciertos de primerísima línea", que tendrán lugar muy pronto. El motivo de estas decisiones es evidente: "Una inversión de este calibre, de 25 millones de euros, hay que aprovecharla; hay que traer aquí todo lo que podamos y hay que sacarle mucho jugo", añadió el regidor ovetense.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- Sograndio pone un vigilante más en los desplazamientos tras sufrir varios ataques en los últimos meses
- Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín
- Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo
- Alarma en pleno corazón de Oviedo: un incendio en un cuarto de basuras obliga a desalojar seis oficinas