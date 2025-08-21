Tres semanas más de plazo para acabar la obra de remodelación de la avenida de Galicia

La empresa Arposa 60 dispone de una nueva prórroga para dejar bien rematada la remodelación de la avenida de Galicia. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó este miércoles ampliar en tres semanas el plazo de entrega del proyecto, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, que incluye la creación de una mediana central ajardinada que convertirá la avenida en un bulevar con arbolado, nuevo alumbrado y más espacio para el peatón.

Hasta ahora la adjudicataria tenía como horizonte temporal el 5 de septiembre para entregar la obra. Con la nueva prórroga se amplia dicho plazo hasta el 26 del mismo mes, aunque la concejalía de Infraestructuras advierte que se está culminando una modificación del proyecto para hacer el bulevar más largo de lo incialmente previsto, por la que la actuación no estará totalmente finalizada hasta el finales de octubre, concretamente habla del día 20.

De momento, a la adjudicataria ya ha instalado las primeras farolas de dos brazos del futuro paseo central. Los árboles que se plantarán en esta mediana, que serán Pyrus Calleryana "Capital", un peral ornamental de porte vertical y hoja caduca que sustituirá a los anteriores, que se reubicarán en otros parques locales.