Vox exige al PP respuestas sobre el futuro del Calatrava

"Año y medio de anuncios y promesas, pero seguimos con 67.000 metros cuadrados vacíos, sin plan de usos, con supuestos inversores fantasma, sin solucionar el problema del aparcamiento, después de haber pagado 4,85 millones de euros que han salido del bolsillo de todos los ovetenses", denunció Sonsoles Peralta, portavoz de Vox. Destaca otro problema del edificio Calatrava: la dotación de plazas de aparcamiento. De no existir, condicionarían la implantación de cualquier empresa o actividad. El grupo municipal considera inadmisible afirmar que el Calatrava y la Plaza de toros darán vida al Cristo, cuando se trata de "dos proyectos que siguen paralizados desde hace más de un año: el Calatrava por falta de inversores reales y la plaza de toros porque llevamos a la espera de la licitación desde septiembre de 2024".