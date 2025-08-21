Vox exige al PP respuestas sobre el futuro del Calatrava
Bárbara Martín
"Año y medio de anuncios y promesas, pero seguimos con 67.000 metros cuadrados vacíos, sin plan de usos, con supuestos inversores fantasma, sin solucionar el problema del aparcamiento, después de haber pagado 4,85 millones de euros que han salido del bolsillo de todos los ovetenses", denunció Sonsoles Peralta, portavoz de Vox. Destaca otro problema del edificio Calatrava: la dotación de plazas de aparcamiento. De no existir, condicionarían la implantación de cualquier empresa o actividad. El grupo municipal considera inadmisible afirmar que el Calatrava y la Plaza de toros darán vida al Cristo, cuando se trata de "dos proyectos que siguen paralizados desde hace más de un año: el Calatrava por falta de inversores reales y la plaza de toros porque llevamos a la espera de la licitación desde septiembre de 2024".
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- Sograndio pone un vigilante más en los desplazamientos tras sufrir varios ataques en los últimos meses
- Detienen a un hombre en Oviedo por sextuplicar la tasa de alcohol tras arrollar un coche aparcado en Vallobín
- Rosa Acebal, el rostro de 94 años de tradición familiar en el Estanco de la Suerte de Oviedo
- Alarma en pleno corazón de Oviedo: un incendio en un cuarto de basuras obliga a desalojar seis oficinas