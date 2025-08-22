La Cocina Económica, camino de batir el récord de menús en agosto

Cuenta Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica, que en agosto era común una bajada del número de comensales. Muchos de ellos se desplazaban a otras zonas más turísticas para solicitar aportación dineraria siendo Gijón uno de los destinos más demandados. Una situación que este año no se ha repetido. Hasta el 15 de agosto, las hermanas de La Caridad ofrecieron 6.207 servicios –3.108 comidas y 3.099 cenas– y estos números les hacen prever que este mes superarán todos los récords. "Puede que los usuarios noten que la capital asturiana tiene más tirón turístico y ya no acuden a otros lugares. Además, estamos notando que se desplazan asturianos de la zona de cuencas, oriente y occidente a la capital". Conocen el origen de cada uno de ellos porque tienen que pasar una entrevista con la trabajadora social.

En estas instalaciones no se para ningún mes del año y las cifras durante la época estival no han parado de crecer. En junio sirvieron 5.905 comidas y 3.327 cenas. En total, ofrecieron 9.232 servicios. También proporcionaron ayuda a 123 familias derivadas por el Ayuntamiento porque se encuentran en riesgo de exclusión y les proporcionaron diferentes alimentos. Los padres con niños no pueden acudir al comedor social de la calle San Vicente y dan productos para toda la familia para que los degusten en sus casas.

Por su parte, en julio ofrecieron 4.799 comidas y 4.475 cenas. En total, 9.274 servicios a los que se sumaron 168 familias, según los datos ofrecidos por Prieto quien agradece la labor diaria que realizan los voluntarios. "Seguimos con un plantel de veinte personas por día, a pesar de las fechas vacacionales. También están las hermanas y nuestro personal que es maravilloso". Todos ellos capitaneados por Florentino Menéndez, jefe de cocina de las instalaciones de la calle San Vicente.

Donaciones a buen ritmo

Las ayudas que las administraciones públicas ofrecen a la institución son esenciales para que en cada comida y cena puedan poner dos platos encima de la mesa y el postre. Al mismo tiempo es elemental las aportaciones que realizan las diferentes empresas y resalta Prieto las entregas que realizan las personas físicas. Todo ello les permite servir un menú variado y que no falte ningún nutriente en las recetas: "A veces tenemos que comprar alguna mercadería. Por ejemplo, nos gusta servir el pescado como mínimo dos veces por semana y también nos llegan donaciones para toda la semana. Puede ser pollo y lo ponemos hasta al chilindrón. No tenemos ninguna queja por parte de los usuarios", concluye.