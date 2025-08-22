Jorge Fernández León, miembro del Consejo para la Capitalidad Europea de la Cultura de Oviedo: "Cada vez más gente percibe que este puede ser el momento de Asturias"

El consultor cultural Jorge Fernández León fue Patrono de la Academia de España en Roma, es miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible, consejero Asesor de la revista "Periférica", miembro del Observatorio de Políticas Culturales de la Fundación Alternativas, miembro de la Comisión Científica de LABoral centro de arte y creación industrial y, ahora, del Consejo para la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 a la que aspira Oviedo.

¿Cuál es su papel en la candidatura ovetense?

Me incorporo desde hace unos días como uno de los miembros del comisariado artístico en el área de políticas culturales públicas, dentro de la programación de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

¿Quién le llama y qué le proponen como asesor? ¿Se lo esperaba?

Me llama el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez; y tras una intensa y sincera conversación me propone la tarea de colaborar como conocedor del proceso de capitalidad y como un convencido de su valor para Oviedo y Asturias. Un gesto de confianza que agradezco.

¿Cómo se convence a un avilesino, a un gijonés o a un tinetense de que es bueno para todos?

Hasta ahora, cada vez que se ha anunciado que una ciudad asturiana quería presentar su candidatura, la respuesta desde toda la región ha sido unánimemente favorable. Aunque mucha gente no sepa exactamente lo que implica el compromiso que supone presentarse, todo el mundo puede entender, y más en esta situación global de tensión, que es necesario defender el modelo de una Europa democrática y en convivencia frente a la polarización. Y, en esa labor, la cultura puede desempeñar un papel de cohesión formidable.

¿Qué ha cambiado de las ocasiones fallidas del pasado a la candidatura actual?

Creo que cada vez más gente está percibiendo que este puede ser el momento de Asturias. Y que Oviedo y Asturias están ahora preparadas para el reto. A la respuesta firme e inmediata de nuestras instituciones, desde los ayuntamientos al Gobierno y el parlamento asturianos, se están sumando cada día cada vez más colectivos y personas, no solo del campo cultural, que nos lo transmiten a diario.

¿Hay buen rollo con Rodolfo Sánchez? Malas lenguas dicen que no lo había en el pasado…

En el pasado no habíamos tenido ocasión de trabajar juntos. Ahora solo puedo decir que estoy muy a gusto trabajando bajo su coordinación en un proyecto cuya visión y objetivos siento que compartimos.

¿Qué rival es el más temible? ¿Granada, tal vez?

La verdad es que no me preocupan. Conociendo y respetando a algunos excelentes profesionales que están trabajando en otras candidaturas, creo que lo crucial en nuestro caso es hacer posible que este proceso beneficie a Oviedo y a Asturias en el medio y largo plazo. Presentar el programa más ambicioso, realista e ilusionante posible. Si lo conseguimos me daré por satisfecho. Y si ganamos será un extraordinario incentivo para la próxima década.

¿Qué ideas quiere plantear y qué resistencias se deben vencer?

Las ideas se irán presentando pronto en público y están siendo recogidas de cientos de voces autorizadas de todos los sectores culturales, desde aquellas que vienen de campos con la tradición ovetense de programación de calidad y evidentes vínculos europeos como los de la música clásica hasta las iniciativas en todas las áreas de la creación artística, sonora, visual, de las artes en vivo, de los nuevos medios... Contamos además con la disposición a colaborar de instituciones y personas presentes en el Consejo de Capitalidad y de otras muchas que nos ayudan a completar la perspectiva. Y, más que vencer resistencias, nos toca explicar a personas y a sectores que hasta ahora no habían tenido ocasión de participar en un proceso tan ambicioso y transversal como este, la importancia de incorporarlos plenamente a su desarrollo futuro.

¿Cómo conseguir el consenso político entre derechas e izquierdas?

Por suerte la cultura ha demostrado ya en Europa y en España, en distintas realidades autonómicas, que puede ser un territorio de acuerdos frente a quienes prefieren fomentar y no resolver los conflictos. En nuestro caso estamos trabajando con total independencia y sin injerencia alguna del Ayuntamiento que no sea la de animarnos a hacer la mejor propuesta posible. Con acuerdos como este de la capitalidad que se va a proponer, con el necesario acuerdo en torno al plan estratégico de cultura de Oviedo que elabora el Ayuntamiento. Con normas consensuadas como las que las distintas opciones políticas acuerdan garantizar y proteger los derechos culturales ciudadanos y las estrategias y recursos de sus instituciones culturales. Europa necesita de esos consensos y nuestro ejemplo puede ser uno más que se sume a ese esfuerzo por lograrlos.

¿Al margen del eslógan "¡Puxa Europa. The future is now!",,¿se puede resumir el concepto central ?

Más allá de lo ya dicho en la presentación del lema, por la singularidad del proceso y dado el carácter competitivo del mismo, se ha decidido presentar las ideas centrales a partir de los conceptos clave que la propia convocatoria fija: contribución de la cultura a la estrategia a largo plazo de la ciudad, dimensión europea de la misma, contenido cultural y artístico, capacidad para alcanzar los objetivos, trabajo de proximidad y modelo de gestión. Tras este intenso proceso de consultas en el que aún estamos inmersos, con la colaboración de un equipo de comisariado asturiano multisectorial e intergeneracional que está trabajando intensamente para definirlo, se presentará tanto al Consejo de Capitalidad como a las instituciones para luego hacerlo público.

¿Equilibrar la preservación del patrimonio histórico con la innovación y las expresiones artísticas contemporáneas es factible?

No es posible, es imprescindible. No hay innovación sin tradición. Nuestro gran capital cultural de partida se nutre de una historia milenaria, urbana y rural, conservadora y liberal. Y la intensa vida cultural ovetense se encuentra por igual en la oferta institucional, con su significación indiscutible, y en la multiplicidad de iniciativas individuales y colectivas de las escenas de la creación, la producción, la distribución y la participación culturales que podemos ver a diario en muchos lugares de la ciudad y el municipio.

¿Cómo se puede lograr que la ciudadanía participe activamente en el proyecto?

Oviedo tiene los recursos materiales para hacerlo. Están activos y los quiere utilizar aún mejor para esa tarea. La elaboración de la propuesta de candidatura ya está siendo enriquecida por multitud de iniciativas ciudadanas. Y la futura puesta en marcha del plan estratégico de cultura multiplicará esa participación a través de la extensa red de equipamientos de proximidad que el Ayuntamiento tiene en funcionamiento.

¿Se puede calcular el retorno económico y turístico para Asturias?

Todas las candidaturas ganadoras han realizado esa estimación en detalle. En caso de victoria, sin duda será necesario para el equipo gestor de la capitalidad estimar los retornos, no solo económicos y turísticos sino tambien culturales y sociales. La ciudadanía conocerá esas estimaciones y podrá valorar sus resultados.

¿Es posible crear una programación cultural inclusiva que represente la diversidad social?

Es esencial. Esa es una condición obligada para cualquier candidatura.

Al margen de ganar o no, ¿qué legado tangible y duradero quedará en Oviedo tras el proceso de candidatura?

Seguro que será un legado duradero. Más allá incluso de los compromisos materiales alcanzados. Las ciudades que han participado antes que nosotros explican que el propio proceso de preparación de las candidaturas, independientemente del resultado, tiene beneficios significativos. Hay abundantes ejemplos de otras ciudades que, aún no ganando, han hecho crecer sus industrias culturales y su reputación. La candidatura en sí misma es transformadora; el mero proceso de escucha y suma de ideas genera confianza en sí mismo del sector cultural, y muchos participantes directos e indirectos acaban defendiendo que somos una capital cultural.. Las organizaciones del sector pueden formar nuevas alianzas estratégicas y considerar su lugar en el escenario cultural europeo de otra forma. Otros sectores, desde el educativo al logístico, aprovechan la candidatura como una oportunidad para dar forma e impulso a sus propias agendas.

¿Qué papel tendrán las tecnologías digitales y los medios interactivos en la programación cultural? ¿La IA debe jugar un papel importante?

La IA no debe asustarnos ni confundirnos, si somos conscientes de que somos los humanos quienes debemos guiar y decidir sus reglas y sus usos. En los asuntos que afectan tan intensamente a la vida de la ciudadanía como los culturales, son imprescindibles las herramientas de acceso y de participación, que multiplican mecanismos y condiciones para la expresión creativa, el contraste de opinión y las aportaciones plurales e inclusivas. La IA, entendida como un acelerador de procesos en todos los campos, desde la creación a la participación, es una aplicación poderosa para las garantías de universalidad y la plena utilización de nuestro capital de contenidos y experiencias. Y en ese objetivo las instituciones como el Ayuntamiento o el Principado de Asturias pueden ejercer un papel normativo y operativo esencial.

¿Cuál es el punto más débil del proyecto ahora mismo y por qué no se ha resuelto todavía?

En lo que llevamos del proceso, no hay por ahora ninguno significativo. Lo que nos toca es elaborar un contenido creíble, coherente y comprometido con una candidatura que aspira a hacer crecer nuestro capital cultural ovetense y asturiano. Y estoy convencido de que podemos lograrlo.

¿La llingua debe estar representada en la candidatura?

El asturiano es una parte indiscutida de nuestro capital cultural y está presente en la imagen de la candidatura. El lema elegido, "Puxa Europa", llama a entender nuestros propios factores de identidad como valores para una vida cultural local mejor.

¿Cómo se garantiza que el proyecto no se convierta en un escaparate político de los gobiernos de turno?

La mejor garantía es el nivel de colaboración institucional, un ejemplo de implicación que se irá viendo en los compromisos del programa. Y Oviedo quiere estar más presente, colaboradora y activa que nunca en la vida cultural asturiana, demostrando que es posible una forma de capitalidad más comprometida con el futuro de Asturias.

¿Qué hay en esta candidatura que no se pueda encontrar en las otras ciudades?

Oviedo y Asturias tienen sobrados elementos de identidad que les distinguen de cualquier otra candidatura. Y, si se es capaz de prestar atención a cómo nos ven quienes nos conocen y visitan, esos rasgos no tardan en descubrirse. En su momento se verá cómo aparecen en el centro de nuestra propuesta.

Si no se gana, ¿se podría aprovechar todo lo invertido en la candidatura para que no quede en un cajón?

El Plan estratégico de cultura de Oviedo, que se está elaborando, y el documento inicial de la candidatura, estoy seguro de que van a diseñar e implementar una estrategia integral para la consolidación de un sector cultural y creativo en todas sus fases, desde la experimentación hasta la comercialización o las formas de participación ciudadana, así como para atender a los sectores y las industrias culturales como factores de una economía sostenible.

Volviendo la vista atrás, a su etapa como brazo derecho de Tini Areces en grandes proyectos culturales, ¿qué aprendió para bien o para mal de cara a la candidatura?

Trabajar con Tini Areces fue una suerte y un honor. Estoy seguro de que hubiera vuelto a apostar por esto. Con él aprendí innumerables cosas. Y una fue la de confiar en la fuerza de los buenos equipos, que siempre lleva lejos.

¿Le produce desazón el asfixiante clima político actual?

Claro. Por eso tengo la convicción de que tras esta candidatura hay mucho más que una apuesta a corto plazo: hay una respuesta positiva ante esos intentos de asfixia, una mano tendida al entendimiento y al compromiso con la cultura democrática europea, al acuerdo y al diálogo como parte esencial de nuestra identidad contemporánea.