Luto en Oviedo: Fallece a los 90 años Manuel García- Morán, médico y esquiador olímpico

Tres eran sus pasiones: el esquí, la cirugía y el bridge. Hace tiempo que ya no practicaba las dos primeras; pero siguió jugando a las cartas hasta hace unos días. El médico y deportista olímpico Manuel García-Morán falleció este viernes a los 90 años rodeado de su familia. Así lo explicó su primogénita Beatriz García-Morán Bezares desde la sala número 14 del tanatorio Los Arenales, en la que se ha instalado la capilla ardiente. "Mi padre fue un disfrutón de la vida; era una persona afable, tranquila, cariñosa y muy dulce", indicó su hija. También le gustaba estar rodeado de sus seres queridos y a través de la aplicación de mensajería Whatsapp estaba en "permanente contacto con ellos". "Disfrutó mucho de todos y estuvo mucho con sus hermanos", añadió.

García -Morán nació en Oviedo. En concreto, en el número 5 de la calle Marqués de Santa Cruz. Era hijo de Cecilia López y Joaquín García-Morán, que fue el primer presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias y condecorado con la medalla de Defensor de Oviedo porque durante la Guerra Civil organizó un hospital en Salesas. Por motivos profesionales, la familia vivió en Teruel y San Sebastián. De vuelta en Asturias, el matrimonio decidió enviar a su hijo al colegio La Milagrosa donde jugaba al fútbol. También fue nadador. Su afición por el esquí comenzó con quince años y compartió muchos momentos con Chus Valgrande. Esta afición influyó a la hora de estudiar la carrera de Medicina. Su padre quería que fuese a Santiago de Compostela; sin embargo, él tenía otros planes. Ya había estado en Navacerrada y quería ir a Madrid. Lo consiguió.

Compatibilizó sus estudios universitarios con el deporte. Corrió en los Grupos Universitarios de Montaña (GUM) y fue campeón de España de la tercera categoría de eslalon gigante. También representó al país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Squaw Valley, en Estados Unidos en 1960. Guardaba con orgullo los tres diplomas olímpicos que consiguió.

Luego volvió a Europa. Se trasladó a vivir a París donde trabajó en el hospital Tenon. Allí se especializó en cirugía. En este tiempo contrajo matrimonio con Beachu Bezares y pasó por una oposición de asistente de cirugía cuando retornó a Asturias. Siempre le gustó operar al estilo francés: despacio y con mucho cuidado. El ritmo era algo que no le acababa de gustar a su padre y hubo ocasiones en las que le corrigió. "Notaba que a él no le gustaba que lo hiciera", confesó en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

En un momento dado, Joaquín García-Morán le propuso que hiciera la tesis. Su hijo quería hacerla sobre trasplantes hepáticos porque lo había visto en París. Los consejos de Severo Ochoa provocaron que la hiciese en Nueva York con Arthur Silvio Localio, que era responsable del aparato digestivo. Sus enseñanzas sobre trasplantes de hígado fueron excelentes. Comenzó operando a un perro y todo salió a la perfección. "De aquella vino a dar una conferencia al hospital Thomas Starzl, el cirujano que había hecho el primer trasplante de hígado en Denver. Localio me lo presentó y me dijo que le gustaría que fuera con él". Así lo hizo y aprendió la técnica de los trasplantes de riñón.

La familia volvió a Asturias a finales de la década de los 70. Aquí trabajó hasta su jubilación en 2005. En todos estos años, García-Morán disfrutó de sus seres queridos. Entre ellos, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, quien ayer lo recordó como un "referente como deportista y profesional". "Fue uno de los mejores esquiadores olímpicos españoles; era gran persona y mejor profesional".

El funeral tendrá lugar el lunes, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Después, recibirá sepultura en el cementerio de Ules.