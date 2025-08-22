"La medicina puede ser más humana y de hecho debería serlo"

Santiago Jiménez Treviño (Oviedo, 1976) trabaja como pediatra en el HUCA y cuando termina su turno se enfunda el traje de Spiderman para hacer más llevadera la estancia de los niños ingresados en el hospital. Esta faceta solidaria, unida a su condición de socio ha llevado al Centro Asturiano de Oviedo a elegirlo como pregonero de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga que se celebrarán en el club de campo del Naranco del 2 al 8 de septiembre. El pregón de este héroe sin capa, pero con máscara, adorado por sus tres hijos, tendrá lugar el día 2 a las 20.00 horas.

¿Qué supone para usted ser el pregonero de las fiestas del Centro Asturiano?

Para mí es un honor. Soy socio desde niño y el hecho de que me hayan escogido como pregonero es como si fuera una distinción importante dentro del Centro Asturiano. Es ser algo dentro de tu familia, de lo que es tu segunda casa.

¿Cuál es su relación con el Centro?

Desde pequeño iba a las instalaciones del club a hacer deporte. Allí aprendí a jugar al tenis allí. Y luego de mayor, cuando creas una familia, es un lugar muy bonito para tener actividades con niños, para que ellos se inicien en el deporte y estar también tranquilo cuando están jugando y sientes que están seguros. Es un sitio ideal a nivel familiar.

¿Cómo es su relación con las fiestas del club? ¿Era habitual de ellas desde antes?

De pequeño no solíamos ir nada más que a la recogida del bollo. Y luego ya cuando he formado una familia, he ido más porque en los últimos años el centro ha apostado mucho por los niños. Las fiestas están llenas de actividades para los niños, barracas, hinchables... suelo ir bastante con los niños porque lo disfrutan mucho.

¿Cuál es su actividad favorita para hacer durante las fiestas?

Estar, básicamente. Estar por el Centro, ver a la gente. El Centro es un sitio muy social, que ves mucha gente de Oviedo, del trabajo, del hospital, del colegio... Coincides con un montón de gente.

¿A qué suele ir usted al Centro fuera de las fiestas?

Al gimnasio. Antes de la pandemia el que había era, digamos, un poco "cutre". Con el covid utilizaron la bolera asturiana, un sitio muy grande al aire libre, y pusieron allí las máquinas. Siempre que tengo un hueco me meto en el gimnasio a hacer un poco ejercicio. Es ideal.

¿Tiene preparada alguna sorpresa para el pregón? ¿Aparecerá Spiderman?

No, porque es complicado. La separación entre la persona y el personaje es complicada. Hablaré un poco de Spiderman, eso sí, hablaré del hospital, hablaré del Centro Asturiano, de mis vivencias, pero nada especial en ese sentido.

¿De dónde sacó la motivación y la idea de convertirse en el superhéroe del HUCA?

Yo soy pediatra en el HUCA y allí vi las visitas de Legión 501, una asociación a nivel mundial de gente que se caracteriza de personajes "La Guerra de las Galaxias" y visitan a niños en hospitales. Mi hermano entró a la Legión 501 y cuando yo fui a ver cómo hacían la visita a los niños los niños se lo creen y alucinan con los personajes, salen un poco de la rutina del hospital y se meten en un mundo de fantasía.

¿Y por qué Spiderman?

Yo colecciono cómics de Spiderman desde los 13 años. Tuve claro que quería hacer lo mismo, pero con Spiderman. Me compré un traje, más bien era medio, digamos. No era malo, pero no era como los de ahora. Y los niños se creen que está Spiderman visitándoles y para ellos es un subidón. Porque Spiderman es el superhéroe más popular entre los niños, sin ninguna duda. ¿Cuántos llevan mochilas de Capitán América o de Batman? Muy pocos. Es un personaje que es amistoso, que le gusta a todo el mundo.

¿Cómo es hacer algo así?

Con los niños con cáncer procuro repetir mucho las visitas porque se hacen amigos de Spiderman. Y es un aliciente para ir al hospital, que es un sitio inhóspito para los niños. El hecho de hacerles que la estancia sea un poco más agradable, o incluso que tengan ganas de ir al hospital por ver a Spiderman, produce mucha satisfacción.

¿Hay alguna relación entre la vida familiar del Centro y las ganas de ayudar a los niños?

No lo sé, no lo creo. El devenir de una persona es una mezcla de cosas. ¿El Centro Asturiano tiene que ver? Pues probablemente tenga un poco que ver. Hay muchas cosas, el Centro asturiano, pero también están mis padres, está la medicina... hay muchas cosas que han convertido en lo que soy. Seguro que cada cosa es una pieza del puzzle. Es un conjunto de cosas, pero concretamente el centro asturiano no es de las mayores. Yo creo que es la conjunción de la medicina con el "frikismo", que me gusten los superhéroes y la medicina desde siempre.

Además de disfrazarse de Spiderman, ¿qué otras cosas haces en tu tiempo libre?

Poco. La medicina requiere estudio y también dedico mucho tiempo a las redes sociales para enseñar lo de Spiderman. Trato de inculcar a médicos jóvenes que la medicina que puede ser más humana y que tiene que serlo. Quizás en los últimos tiempos se ha deshumanizado un poco. Enseñar que se pueden hacer cosas más allá de la consulta, ser empáticos.

¿Qué planes tienes para hacer en las fiestas este año en concreto?

Este año todavía estoy en el pueblo, San Juan de la Arena, pero claro que iré. Lógicamente el día del pregón, a las actividades infantiles, por supuesto, al Día del Bollo y los Fuegos Artificiales. Esos cuatro, seguro, y luego si hay alguno más, mejor.

