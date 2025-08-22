Un motor turístico de Primera

El Real Oviedo se convertirá a partir de este fin de semana en uno de los principales motores económicos de la ciudad. El equipo carbayón recibirá este domingo a las 21.3o0 horas al Real Madrid en el Carlos Tartiere, donde se espera al menos la llegada de 609 aficionados merengues que hicieron volar otras tantas entradas puestas para la ocasión a disposición de la afición visitante. La ocupación hotelera, que ya estaba en torno al 90% en agosto, está notando el incremento de reservas, confirmando el tirón económico del ascenso a primera. Como muestra un botón, pues según la patronal, hay hoteles que ya están bloqueando habitaciones para los aficionados del Atlético de Madrid que se desplazarán a la capital del Principado en febrero.

Fernando Corral, vicepresidente de Otea, confirma que el fútbol se ha convertido en un motor económico de Primera para Oviedo, aunque matiza en temporada alta des difícil de estimar su impacto. "Ahora mismo la ocupación hotelera está muy alta, entonces todavía no podemos discernir bien si las reservas son de veraneantes o solo de aficionados al fútbol". El empresario hotelero puntualiza que el calendario de liga se sorteó este mes y los aficionados visitantes comenzaron a planificar. "Tenemos reservas para el partido del Atlético de Madrid en febrero", comenta sobre lo que considera un claro indicador del impacto positivo de la vuelta del Oviedo a la máxima categoría del fútbol español.

La demanda de entradas está siendo tal entre los propios aficionados que a las peñas madridistas cercanas las entradas se les quedan cortas. En total, el club azul ha repartido sobre 60 entradas a más de 30 agrupaciones. "Nosotros pedimos quince, porque muchos también somos socios del Oviedo, aun así nos han dado dos como a todos", afirma José María García, presidente de la asociación ovetense "Amigos del Real Madrid". En comparación con las que se entregaban en Segunda División, que solían ser en torno a 400 localidades para los visitantes, la venta ya ha sido superior, llegando a los 609 asientos en la zona reservada para el madridismo. "Esperamos que para la Real Sociedad, que además es un desplazamiento cercano y aun en temporada alta, vengan también muchas personas", explica Corral.

Las calles de la ciudad ya se han vestido esta semana con colores azules y, por supuesto, con camisetas del Real Madrid: "Somos de Málaga, pero yo quiero que gane el Real Madrid, yo diría que 0-3", comentó ayer Javier Montiel en plena calle Cimadevilla. Él y sus amigos bromearon sobre el resultado. Incluso uno de ellos se atrevió a decir que ganaría el Oviedo 1-0 "con gol de Rondón". .

Impulso regional

La plaza Pedro Miñor, bastión hostelero del oviedismo, seguramente vivirá una jornada deportiva y festiva intensa, con previas desde primera hora de la tarde e incluso gente que se acerque a comer y pase la tarde en la zona. "El tardeo" en este enclave próximo al Tartiere es uno de los clásicos de la afición azul, que seguro gozará de buena sintonía con los madridistas el domingo. Otro plan para todo aquel que esté por la zona y no haya podido conseguir entradas es cenar viendo el partido y disfrutar del ambiente del que seguro gozarán los locales durante el choque.

Además, las masas sociales de ambos equipos siempre han estado muy unidas en el Principado, lo que facilitará el entendimiento y el disfrute de lo único importante, el deporte rey. Las cervecerías, bares y restaurantes del barrio de Buenavista se preparan para alojar la pasión por el fútbol, al igual que los del resto de la ciudad.

El resto de Asturias también se verá beneficiado. La consultora KPMG ha elaborado un estudio para la Liga de Fútbol Profesional, y según sus datos, la llegada del Oviedo a Primera provocará una subida del 1’37% del PIB regional. Esto supondría un impacto económico de unos 387 millones de euros. Otro sector que notará el nuevo flujo económico será el del transporte, que subirá gracias a los desplazamientos masivos.

No solo la mayor afluencia de personas será un punto a favor. Los días en que se citen en Oviedo los mejores equipos de España, la capital del Principado se convertirá en el foco de muchas miradas. Que la repercusión sea europea o incluso internacional dependerá del rendimiento del equipo, pero la promoción está asegurada.