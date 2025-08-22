Nueve orquestas animarán las noches de San Mateo en el Bombé

El Campo San Francisco volverá este año a ser uno de los corazones de las fiestas de San Mateo. La concejalía de Festejos confirmó este jueves que contratará a nueve orquestas y bandas de primer nivel para poner la nota musical del paseo del Bombé, donde los artistas convivirán del 12 al 22 de septiembre con los miles de personas que se espera que visiten las casetas hosteleras y las actividades infantiles programadas esos días en el pulmón verde de la ciudad.

El departamento dirigido por la concejal popular Covadonga Díaz anuncia que "Los Testigos", considerados uno de los mejores grupos de versiones de la actualidad, serán los encargados de abrir la programación musical mateína del Campo el día 12, viernes, justo al día siguiente del pregón, que este año se adelantará al jueves (11 de septiembre) y correrá a cargo del embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano.

Festejos puntualiza que todavía se están ultimando los horarios de las actuaciones del Campo, los cuales se harán públicos en próximas fechas. No obstante, todo apunta a que al menos la mayoría tendrán lugar a última hora del día. A falta de este detalle, el cartel de grupos está completo.

El 13 de septiembre se subirá al escenario de la parte alta del "Central Park" carbayón el grupo "Folixa". Al día siguiente le llegará el turno al grupo "Fusión" para poner la guinda al primer fin de semana de los festejos.

La segunda semana festiva comenzará en el Campo con la actuación de "Maneras de vivir", un grupo de versiones de las mejores canciones del pop- rock español de los 80 y los 90, especializado en grandes éxitos de artistas como Fito Cabrales, "Extremoduro", Rosendo, "Hombres G", Alaska o Miguel Ríos, entre otros.

El martes actuará "Cayenna", una de las mejores orquestas del momento, a la que seguirán en las jornadas sucesivas el "Grupo Da Silva" (17 de septiembre) y el "Grupo Límite" (día 19).

El sábado día 20, día de los Fuegos, el Bombé acogerá la actuación de "Rock con Ñ", una banda de versiones de rock de los años 80 integrada por miembros de las bandas "Burning", "Asfalto", "Topo", "Sangre Azul" o "Cráneo".

El telón de las verbenas se bajará el día 22, lunes, pero que este año es festivo al caer el Día de San Mateo de domingo, para el que el Ayuntamiento ha contratado al "Grupo Ideas" como reclamo para decir adiós al San Mateo de 2025 con una selección de los grandes éxitos de ayer y de hoy.

La Ería y Uría

Estas verbenas se suman a los conciertos programados en el recinto de La Ería y escenario de la calle Uría. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA los grandes conciertos de este año en el aparcamiento del Carlos Tartiere serán los siguientes: el Fyin Fest cuyo cartel encabeza Camilo (6 de septiembre), tributos a "Estopa", "Hombres G" y Shakira (día 12), "Europe" (13), "Ilegales" y "Ritmo Vudú" (14); Sebastián Yatra (16), "Duncan Dhu" y Coque Malla (17); "Tekila" (18); Omar Montes, Juan Magán y Rodrigo Fénix (19); Mikel Izal (20) y "Corazonadas Fest", el festival en el que actuarán Chanel, Chiara Oliver, Vicco y Lennis Rodríguez, que cerrará las actuaciones el 21 de septiembre.

Asimismo, el escenario de la calle Uría albergará dos grandes actuaciones gratuitas. El 11 de septiembre, día del pregón, actuará sobre el mismo la banda rockera "La última Legión", mientras que el Día de San Mateo (21 de septiembre) actuará el "Grupo Assia" con motivo de sus 30 años de trayectoria sobre los escenarios.