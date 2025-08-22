El PSOE pide actualizar el plan de canteras por ser "del siglo pasado"

El acuerdo al que han llegado ArcelorMittal y el Ayuntamiento sobre la cantera del Naranco no convence a los grupos de izquierda de la oposición. En concreto, la compañía obtendrá un permiso para extraer dolomía, un mineral indispensable para la producción de acero en sus plantas asturianas, en unos terrenos 5,34 hectáreas en la conocida como "la zona de los cuarteles" del Naranco, a cambio de renunciar a otras 24 hectáreas del monte sobre las que tiene derecho de explotación. También abordará una reforestación con razas autóctonas en otras 21,3 hectáreas del pulmón verde de la capital asturiana. Todo ello necesitará una modificación del Plan General de Ordenación de Oviedo.

Entre los críticos a este acuerdo estuvo, ayer, el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, quien mostró su preocupación ante cualquier noticia de ampliación de las canteras ubicadas en el monte Naranco. En sus declaraciones detalló que es consciente de que las materias primas son imprescindibles para el desarrollo industrial de Asturias, pero recalcó que hay que cuidar el pulmón verde de Oviedo. "Esta operación deja en evidencia que el plan general de 1996 y el plan especial de industrias extractivas (1997) tienen que ser revisados. Son normas del siglo pasado, aunque parece que Canteli –en referencia al Alcalde– se encuentra muy cómodo con las cosas del siglo pasado".

También recordó que Oviedo llegó a producir dos tercios de los áridos de toda Asturias y "es necesario adecuar la normativa medioambiental y urbanística para garantizar el futuro de este espacio natural".

Por su parte, el líder de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, alertó del riesgo que supone esta operación en una "zona de alto valor natural, ambiental y simbólico para la ciudad". "Expresamos nuestra preocupación por la falta de garantías en el proyecto, y hemos pedido al equipo de gobierno que actúe con responsabilidad y no se deje presionar por los plazos marcados por Arcelor". De igual forma, alertó de que el "derecho de explotación caduca y la restauración es obligatoria. ¿Qué se gana realmente con esta operación?", se cuestionó el edil para a renglón seguido insistir en la necesidad de actuar en este proyecto con prudencia y responsabilidad.

También expresó su rechazo la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies porque en los alrededores de la cantera hay varias localidades y piden "extremar las medidas de protección de la actividad para reducir su impacto en el entorno" como polvo y ruido para con los vecinos.