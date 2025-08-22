El viejo HUCA necesita 178.000 euros de inversión para no quedarse sin luz

Tres son los servicios que siguen teniendo actividad en el viejo HUCA: el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, la lavandería y la unidad de tratamiento de toxicómanos. Para los dos primeros servicios existen planes de traslado; mientras que el tercero aún tiene que decidir su futuro. En concreto, el primero se irá a la parcela número 10 del parque Tecnológico de Asturias y para el otro se creará un gran servicio en los antiguos terrenos de Nitrastur, en Langreo. El proceso administrativo lleva diferentes ritmos. La Cruz Roja sacó hace un mes a licitación las obras de reforma del edificio de Llanera, que se prolongarán durante diez meses. Unos trabajos que darán paso a la demolición por parte del Principado de este edificio que no tendrá una segunda vida debido a su mal estado de conservación y en las labores se dejará fuera de servicio a los transformadores de la zona. Es decir, dejará sin suministro eléctrico a la lavandería que da servicio a los centros sanitarios del área sanitaria del centro de Asturias. Para evitar este problema, el Principado invertirá 178.159 euros –IVA incluido– para la instalación de un edificio prefabricado de hormigón donde se alojarán las celdas y dos transformadores.

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. | IRMA COLLÍN

La empresa que ejecutará los trabajos será Elecnor Servicios y Proyectos y la preparación del terreno junto a las respectivas excavaciones comenzarán en los próximos días. El contrato ya ha sido adjudicado a la espera de que la formalización se publique en el perfil del contratante.

Este servicio de alimentación eléctrica se prevé que esté en funcionamiento hasta que se ejecute el traslado de la lavandería a Langreo. Fecha de mudanza, por el momento, no hay a pesar de que la consejería de Salud anunció en diciembre de 2023 que ponía en marcha los respectivos trámites para crear un servicio que dará asistencia a la red sanitaria pública y a las residencias de personas mayores del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). También se han hecho públicas las infografías sobre el proyecto, pero aún no se han licitado las obras para la construcción del edificio. Después, se ejecutarán los trabajos.

Derribo de los edificios

Planes mientras los vecinos de El Cristo y Buenavista están pendientes de que se reanuden las obras de demolición del resto de edificios que no tendrá una segunda vida. Fue en marzo cuando la empresa barcelonesa Hercal Diggers inició los trabajos para el derribo del antiguo hospital general, todos los inmuebles de servicios anexos y el que servía de almacén y taller por 4,3 millones de euros. Sin embargo, la operación sufrió un frenazo cuando solo se habían alcanzado tres meses y medio de los doce meses de ejecución y las labores realizadas ascienden a 420.000 euros. Es decir, solo se ha ejecutado una décima parte del acuerdo. .

La razón de esta situación se debe a que la consejería de Hacienda, en manos de Guillermo Peláez, ha encargado tres informes para estudiar el estado del edificio conocido como Los Hongos que se preveía mantener y analizar cómo influye en el contrato la demora en el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de la Cruz Roja a su nueva sede en Llanera. También se estudiará un nuevo plan de obra. Documentos que el Principado espera recibir entre septiembre y octubre. Después, han de ser analizados antes de la reanudación de los trabajos que aún están sin fecha.

Este enésimo retraso ha generado un nuevo malestar entre los vecinos, los diferentes grupos municipales de la Corporación y los partidos de la oposición del Principado. Fue hace once años cuando la mayoría de los servicios sanitarios se trasladaron a La Cadellada dejando vacíos los edificios que han sido expoliados por los ladrones a pesar de que el Principado ha gastado 8 millones de euros en catorce contratos para vigilar las instalaciones. Estos saqueos han afectado a todos los inmuebles ocasionando daños en aquellos que se convertirán en facultades.