Adjudicada la dirección de obra del centro social de Ventanielles
L. B.
La empresa madrileña Arquitana Brand se encargará de la dirección de obra de las obras de demolición de edificación existente y construcción de nueva edificación para centro social en plaza Lago Enol, en Ventanielles. La Junta de Gobierno aprobó este miércoles en sesión extraordinaria adjudicar estos servicios por 87.005 euros, que se sumarán a los 6,89 millones de euros que costará la ampliación del equipamiento actual, cuya ejecución corresponderá a la UTE formada por Sardalla Española y Construcciones Serrot.
Fuentes de la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, apuntan a que los trabajos, que cuentan con financiación europea, durarán 20 meses y permitirán crear un complejo con despachos, salas de reuniones, salas polivalentes y otros servicios.
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- Sograndio pone un vigilante más en los desplazamientos tras sufrir varios ataques en los últimos meses
- Alarma en pleno corazón de Oviedo: un incendio en un cuarto de basuras obliga a desalojar seis oficinas
- Nueve orquestas animarán las noches de San Mateo en el Bombé: consulta la programación completa