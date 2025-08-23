Adjudicada la dirección de obra del centro social de Ventanielles

La empresa madrileña Arquitana Brand se encargará de la dirección de obra de las obras de demolición de edificación existente y construcción de nueva edificación para centro social en plaza Lago Enol, en Ventanielles. La Junta de Gobierno aprobó este miércoles en sesión extraordinaria adjudicar estos servicios por 87.005 euros, que se sumarán a los 6,89 millones de euros que costará la ampliación del equipamiento actual, cuya ejecución corresponderá a la UTE formada por Sardalla Española y Construcciones Serrot.

Fuentes de la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, apuntan a que los trabajos, que cuentan con financiación europea, durarán 20 meses y permitirán crear un complejo con despachos, salas de reuniones, salas polivalentes y otros servicios.