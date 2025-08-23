Adjudicada la obra de la nueva entrada al parking de Consultas del HUCA que busca aliviar los atascos en horas punta

Nuevas medidas para mejorar la circulación en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La empresa Citania Obras y Servicios ha sido propuesta por la mesa de contratación para la construcción de una nueva salida para el aparcamiento P1 de Consultas Externas que permitirá "duplicar la velocidad" de evacuación de los vehículos en las horas punta. Una parte considerable de las plazas son ocupadas por los trabajadores del centro sanitario desarrollando su actividad en horarios muy similares. Una situación que provoca que a las tres de la tarde haya una gran cantidad de vehículos saliendo del aparcamiento creándose largas colas.

Es por ello que el Consejo de Administración de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa) ideó la construcción de un nuevo vial, que un el aparcamiento con la calle Jaime Baladrón Romero. La inversión se ejecutará durante cuatro meses y ascenderá a 226.444,37 euros –IVA incluido–.

Este parking está construido con estructura de hormigón armado y posee una cubierta ajardinada y transitable formando la plaza Valdediós. Ahí justo hay un foso que no tiene uso y se aprovechará para la nueva salida. "Posee un ancho suficiente para la construcción de un vial que comunicará la nueva salida P1 con el exterior de la parcela", según consta en los pliegos de contratación. También se detalla que el nuevo vial estará restringido para los vehículos.

Esta zona se hará muy cerca de la rampa interior que permite cambiar de nivel dentro del aparcamiento y el objetivo es que los vehículos que estén aparcados en el nivel superior utilicen el nuevo vial; mientras que los estacionados en el nivel inferior, usen la salida ya existente.

Esta inversión se suma a otras dos que el Principado ha ideado para la zona. La empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería ejecuta desde enero la nueva marquesina para los autobuses, que conectará las glorietas Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal. Unas obras que cuentan con un presupuesto de 1,39 millones de euros y se alargarán durante un año. Estas obras están provocando afecciones en el tráfico de la zona y el objetivo es que esta nueva instalación acoja a los pasajeros de los 430 autobuses que cada día paran en el complejo hospitalario. Es la parada más concurrida de Oviedo.

De esta forma, se quiere evitar que la parada de los autobuses sea a la altura de Consultas Externas. Hay momentos de la mañana en los que se crean grandes atascos al confluir los vehículos con los autocares que vienen de otros puntos de la región con los de los Transportes Unidos de Asturias (TUA). Además, hace un lustro se reubicó la parada de taxis para facilitar la circulación en la zona.

Más medidas

Por su parte, la empresa Obras Generales del Norte ha sido la adjudicataria para colocar los pasillos rodantes que conectarán el intercambiador de autobuses con la explanada de Consultas Externas del HUCA. Una inversión que asciende a 2.585.229 euros y el proyecto contempla construir dos tramos, de 35 metros de largo cada uno, conformados por cuatro tapices rodantes, dos 2 de subida y dos de bajada, que se desplazarán a una velocidad de 0,5 metros por segundo y tendrán capacidad para soportar 6.000 personas cada hora. La actuación se completa con la cubrición de los tapices rodantes mediante una estructura formada por pórticos de acero. La estructura dispondrá de cubierta y cerramientos laterales transparentes e irá dotada de placas fotovoltaica.

Tanto la obra para la construcción de la marquesina como la colocación de los pasillos rodantes corresponden hacerlas a la consejería de Movilidad y están financiadas con fondos europeos.