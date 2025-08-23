Los barrios de Oviedo del entorno del Tartiere claman por mejores accesos al campo

Representantes vecinales del distrito 5 de Oviedo –el compuesto por los barrios de la Argañosa, La Ería, Buenavista, El Cristo, Montecerrao y Olivares– se citaron ayer junto al Carlos Tartiere para reclamar mejores accesos rodados y a pie al estadio. Lo hacen sosteniendo que el ascenso del Oviedo a Primera supondrá un aumento exponencial de los tráficos en la zona. Como ejemplo ponen el partido de este domingo contra el Real Madrid, para el que se espera una asistencia masiva de 30.000 almas que abarrotarán el equipamiento municipal.

La propuesta de los vecinos incluye la construcción de siete glorietas en el distrito, una de ellas junto a la plaza de toros, y 28.000 metros cuadrados de rampas (que no superan el 8% de pendiente), ascensores, elevaciones mecánicas y escaleras automáticas en Alejandro Casona. El proyecto ha sido presentado en el consejo del distrito 5 y ante el Ayuntamiento, pero afirman haber recibido la callada por respuesta.

Consideran que esta nueva planificación urbana responde a la necesidad de acceder al campo, "incluso de personas con movilidad reducida, que en ocasiones se han dado de baja por no poder acudir", según el presidente de la asociación de vecinos de El Cristo y Montecerrao, Ramón del Fresno.

Jorge Iglesias es abonado del Oviedo desde hace casi diez años, con todas las dificultades que ha tenido que sortear desde su silla de ruedas. "Ahora me cambiaron de palco y estoy mejor, pero antes tenía que dar una vuelta entera al campo para entrar y salir", explicó. Pese a ello, reivindica, nunca abandonó a su club.

Las obras solucionarían una "necesidad urbanística" que también afectaría a la zona universitaria del Cristo. Sostienen los vecinos que su petición "pertenece y está incorporada en el Plan General de Oviedo, vigente desde el año 2006. Asimismo, recuerdan que existe una deuda histórica con esta zona "porque quitaron el viejo HUCA y ahora lo tienen abandonado". Además, se quejan de que Olivares cuenta con dos entradas que son "caleyas": la avenida de Colón, sin una salida regulada en la plaza de Occidente, y Alejandro Casona, que también da acceso a zonas del Parque del Oeste y zonas deportivas de gran afluencia; y llevan sin desbrozar desde hace casi un año.

"Oviedo aspira a ser capital europea de la cultura, esto también es cultura y estamos muy cojos de ella", añadió Ramón del Fresno, cansado de una situación incómoda y, en caso de emergencia, peligrosa. Denuncia que la ciudad no estará preparada para ese título mientras haya peticiones abandonadas "desde hace años".