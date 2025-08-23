La escuelina del Gesta costará 282.261 euros: tendrá acceso independiente y contará con tres aulas más otra polivalente

Un paso más para la creación de la escuelina del colegio Gesta. La consejería de Educación, liderada por Eva Ledo, acaba de adjudicar a la empresa Edificaciones Asturianas del Norte la transformación del aulario utilizado para las asignaturas de Nuevas Tecnologías y Música en tres unidades más un aula polivalente, que se destinará para los bebés de 0 a 3 años. Además, la reforma comprende la renovación de los revestimientos interiores adoptando la solución final una imagen moderna integrada plenamente en un edificio incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

La escuelina tendrá acceso propio dentro del recinto educativo y se reorganizará el patio. Una área que se destinará a los bebés de 0 a 3 años incorporando una zona blanda de pavimento de caucho y una marquesina para dejar los carricoches. Todo ello costará 282.261,3 euros –IVA incluido– que se financiarán con fondos europeos. La previsión que maneja la consejería de Educación es que el contrato se formalizará en las próximas dos semanas dando así inicio a tres meses de trabajos.

De esta forma, el colegio Gesta suma una nueva página a su historia. El centro fue inaugurado en 1957 y vino a sustituir a la antigua Escuela Graduada Aneja a la Normal, que funcionaba desde mucho antes en la calle Quintana. El centro de la ciudad fue ganando población y, en 1972, fue necesaria una ampliación por la que se crearon cinco aulas más, la biblioteca, el gabinete de Psicología y Orientación Escolar y una sala para que los maestros pudiesen tener reuniones con los padres.

Colegio histórico

La siguiente fecha que quedó marcada para la historia fue en 1985 cuando la educación pasó a ser mixta. Es decir, los niños y niñas pasaron a compartir aula. A pesar de esta medida, no fue hasta 2016 cuando el Principado autorizó la fusión de los centros de Gesta I y Gesta II en uno recibiendo el nombre de colegio Gesta. Ahora, este centro suma un capítulo más siendo una de las escuelas que impartirán el primer ciclo de educación infantil.

La del colegio La Gesta no será es la única nueva escuelina que se creará en Oviedo. Dos son los centros que abrieron hace unas semanas el proceso de matriculación. ¿Los resultados? La capital asturiana comenzará a ofrecer este servicio para 23 bebés en las Escuelas Blancas, en San Lázaro, y en el colegio Juan Rodríguez Muñiz, de Las Campas. Al primero de los centros acudirán 14 alumnos, mientras que 51 no lograron una plaza. En Las Campas podrán matricularse nueve niños. Las solicitudes de otras veintidós familias han quedado descartadas. En la segunda fase de creación de estos centros, con apertura prevista antes de que finalice el año, figuran tres escuelas infantiles más. Son las de Gesta, Pablo Miaja y Trubia. Adjudicadas las primeras; las obras en las otras dos están en proceso de licitación. Una vez adjudicado arrancarán las obras previas a su apertura.

Estos centros convivirán con los de titularidad municipal ubicados en los barrios de La Corredoria, Colloto, La Florida, Rubín, Dolores Medio, María Balbín y Montenuño. La cuenta atrás para el inicio del próximo curso ha comenzado.