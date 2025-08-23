Llambionadas de generosidad en Oviedo: once confiterías locales venden dulces para ayudar a la Fundación Inocente

Once confiterías con un total de 19 puntos de venta en Oviedo arrimarán el hombro a partir del lunes para llevar a buen puerto varios proyectos benéficos orientados a mejorar la calidad de vida de menores enfermos, con discapacidad o en riesgo de exclusión. Ese es el objetivo de "Dulce Solidario", una iniciativa a través de la cual estos negocios canalizarán los fondos obtenidos a través de la Fundación Inocente.

Se trata de una iniciativa enmarcada en el plan de acciones a realizar en Oviedo desde que esta fundación, conocida por organizar la popular gala solidaria televisiva de cada 28 de diciembre, declaró a la capital asturiana el pasado julio como "Ciudad Inocente 2025" con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo.

Ovetenses y visitantes podrán colaborar con la campaña comprando estos dulces especiales del 25 de agosto al 25 de septiembre. Los negocios participantes son Alcoffe (calle Covadonga, 13), Briz Boutique de Chocolate (Magdalena, 13), Camilo de Blas (Jovellanos, 7 y Santa Susana, 8), Casadiella & Café (María Neira, 1; Avellanos, 3; paseo de La Florida, 19; avenida del Cristo, 15 y Menéndez y Pelayo, 7), Rialto (San Fernando, 12 y Bermúdez de Castro, 2), Confitería Santa Cristina (Uría, 43), Diego Verdú (Cimadevilla, 7 y Milicias Nacionales, 5), La Amasería Obrador 100% sin Gluten (calle del Peso, 1), La Mallor (Milicias Nacionales, 5, y Emilio Alarcos, 5), Llambionadas (Arturo Álvarez Buylla, 6) y Pastelería Asturias (Covadonga, 24).

La concejala de Economía, Leticia González, animó este viernes a los ovetenses a acercarse a sus confiterías de confianza y poner su granito de arena. "Desde este lunes cualquiera puede sumar a la causa con un gesto sencillo: comprar un dulce. Con el sabor de siempre y la ilusión de siempre, hacemos de Oviedo una ciudad más dulce, más unida y más solidaria", declaró la edil.

Oviedo fue nombrada "Ciudad Inocente 2025" hace apenas un mes con la puesta en marcha de una iniciativa con los comercios, más de 200 participantes, para dar a conocer la labor de la Fundación, repartiendo 10.000 flyers y 6.000 bolsas. También se lanzó una campaña de publicidad en los mupis del municipio. La capital asturiana ejercerá como embajadora de la Fundación hasta que finalice 2025.