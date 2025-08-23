La magia musical de Oviedo Filarmonía seduce al público en el Festival de Santander

Oviedo Filarmonía desembarcó ayer en Santander para ofrecer una gala lírica dentro del Festival Internacional de la capital cántabra. Dirigida por Pablo Mielgo, la OFIL demostró su marcada impronta lírica arropando a dos de las figuras más destacadas del firmamento lírico en la actualidad: la soprano sudafricana Pretty Yende y el tenor norteamericano Michael Fabiano.

Estructurado en dos partes, el recital comenzó mediante algunos números célebres de óperas verdianas, como "La forza del destino", "Il trovatore" o "Luisa Miller", donde los solistas ya mostraron su nivel, con una Yende de timbre ligero que se lució en los pasajes de mayor lirismo y un Fabiano pletórico en proyección con una voz más opaca.

La segunda mitad, también iniciada con arias y dúos de ópera, dejaría momentos de gran belleza y expresividad. Yende explotó con exquisito mimo el registro más agudo de la "Canción a la luna" de "Rusalka" (Dvorák), mientras que el tenor americano se exhibió en el famoso "Vesti la giubba" de "Pagliacci" (Leoncavallo), pleno de carácter y volumen.

Cerraba el programa un pequeño guiño a nuestro repertorio lírico mediante dos romanzas de zarzuela: "No puede ser" de "La tabernera del puerto" (Sorozábal) y "Me llaman la primorosa" de "El barbero de Sevilla" de Giménez.

La OFIL, bajo la batuta de Pablo Mielgo, arropó a los solistas con mucho oficio, dejando varios pasajes en las maderas de gran elegancia y mostrando una sonoridad homogénea en los violines.