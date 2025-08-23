Nueva cartelería para el cuartel general de los cuerpos locales
Las instalaciones del Rubín, el cuartel general de los cuerpos de la Policía Local y los Bomberos del Ayuntamiento se pone guapo. Operarios colocaron estos últimos días unos nuevos carteles en cada una de las fachadas laterales del complejo de la concejalía de Seguridad Ciudadana en las que se indican las dependencias que son utilizadas por cada cuerpo. Esta actuación supone el remate de la reforma del cuartel. En la imagen, un operario en una elevadora colocando el cartel de la Policía Local, ayer.
