Oviedo cierra julio con 104.000 noches de hotel pese al auge del piso turístico: "Estamos recibiendo más turistas que nunca"

La hotelería ovetense vivió un excelente mes de julio, sin alcanzar los registros récord de los dos últimos años, pero con cambios muy positivos en el comportamiento de los visitantes. La encuesta mensual de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que se reservaron durante el pasado mes 104.890 noches de hotel por parte de 47.159 turistas. Las cifras brutas suponen un 10% menos de estancias que hace un año, si bien desde la concejalía dirigida por Alfredo García Quintana, hacen una valoración positiva, destacando el auge de otras modalidades de alojamiento como las viviendas de uso turístico, así como el incremento de la estancia media hotelera.

Turismo subraya que esta encuesta solo tiene en cuenta la ocupación de hoteles, hostales y pensiones), los cuales en líneas generales aseguran haber vivido un buen mes de julio con la ocupación de en torno al 90%. No tiene sin embargo en cuenta el incremento de la oferta de pisos turísticos en la ciudad, la cual estaría detrás de un verano que para el sector hostelero es de récord. "Estamos recibiendo más turistas que nunca", explican desde la asociación de sidrerías de la calle Gascona.

Si bien los hoteles ahora cuentan con más competencia que nunca, hay aspectos como el aumento del margen comercial y la estancia media que reflejan la buena salud del sector. En concreto, los viajeros que eligieron Oviedo en julio reservaron de media 2,22 noches de hotel frente a las 2,10 reservadas de julio de 2024.

García Quintana pone de relieve igualmente el creciente peso de Oviedo en el turismo regional. Los datos oficiales apuntan a que uno de cada cinco turistas de Asturias en el último mes hicieron noche en la capital, mientras que, si se tienen en cuenta los datos acumulados de enero a julio, uno de cada cuatro visitantes pernoctaron en alojamientos carbayones.

Aunque aún es muy pronto para sacar conclusiones, los primeros análisis municipal apuntan a que más de la mitad de los viajeros se alojan fuera de los hoteles de la ciudad (pisos turísticos, casas de amigos o familiares, albergues…), lo que evidencia una diversidad de opciones que en el INE no mide. No obstante, el equipo de gobierno municipal cree que las cifras del INE confirman el atractivo de Oviedo incluso en los meses de verano, cuando la costa suele tener más tirón que el interior.

Desde que comenzó el presente año, la capital asturiana acumula 502.464 pernoctaciones que "invitan al optimismo".