El PSOE de Oviedo pide más plantilla y recursos para los servicios sociales: "En estos últimos años hemos visto recortes y bandazos"

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y la concejala Marisa Ponga presentaron, ayer, sus aportaciones al proceso de reforma de los servicios sociales. La segunda detalló que uno de los principales problemas es la falta de recursos presupuestarios y humanos y pidió que los cambios se incluyan ya en las cuentas del año que viene. Otra de sus propuestas pasa por desligar las políticas de Igualdad de las de Promoción Social. "En estos últimos seis años hemos visto recortes y bandazos. No quiero centrarme en lo negativo, pero basta recordar lo limitadísimo del programa de comida a domicilio, el recorte de un millón de euros en ayudas de emergencia o que aquellos paseos solidarios fueron, en realidad, un plan de empleo", subrayó el líder de los socialistas locales.

Cambiar esta situación es uno de los objetivos de los socialista que apuestan por llegar a un acuerdo para "evitar pasos atrás". Entre sus propuestas está priorizar la atención a la infancia y a las personas más vulnerables, incrementar la dotación de profesionales y reducir las ratios de atención por habitante, reforzar la red de servicios en barrios y zonas rurales promoviendo la participación vecinal y la transparencia en la asignación de recursos. "Se trata de dar a Oviedo unos servicios sociales a la altura de sus necesidades presentes y futuras. Y para eso hay que empezar ya", remarcó el socialista. Concluyó defendiendo "un modelo de servicios sociales más justo, inclusivo y proactivo, con una visión centrada en los derechos, la solidaridad y la mejora de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del sector".