Estas nuevas incorporaciones ilusionan a la candidatura, así como al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien destaca el gran potencial de la estructura del proyecto dirigido por Rodolfo Sánchez. "Tenemos un excelente equipo y que está trabajando muy intensamente para presentar el mejor proyecto posible", sostiene el regidor, quien confía en dar la campanada a pesar de reconocer que la empresa de convertir a la ciudad asturiana en capital cultura europea 2031 se antoja complicada. "Es un proceso muy difícil por la entidad del resto de candidatas y los amplios criterios de selección, pero siento que puede ser el momento de Oviedo y Asturias", apunta Canteli en relación con una distinción por la que también pugnan Las Palmas de Gran Canaria, Cáceres, Jerez de la Frontera, Granada, Toledo, Burgos, Palma de Mallorca, Pamplona, Vitoria y León.

Canteli: "Será difícil, pero siento que es el momento de Oviedo y Asturias"

La candidatura ovetense no ha escatimado en esfuerzos por conformar un equipo de notables. Una de sus incorporaciones estrella es el consultor cultural Jorge Fernández León, que, además de viceconsejero de Cultura del Principado durante ocho años (2003-2011), es Patrono de la Academia de España en Roma, miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible, consejero Asesor de la revista "Periférica", miembro del Observatorio de Políticas Culturales de la Fundación Alternativas y miembro de la Comisión Científica de LABoral centro de arte y creación industrial. Su papel en el proyecto ovetense será el de comisario de Políticas Culturales Públicas.

La apuesta asturiana, que lleva por lema "Puxa Europa, the future is now", contará también con una comisaría en Arquitectura y Urbanismo bicéfala, es decir, codirigida por dos expertos. Se trata de Vannesa García Rodríguez, licenciada en Economía y con un máster en protocolo, y de Ignacio Ruiz Allén, doctor en arquitectura ovetense con gran prestigio internacional y conocido especialmente a nivel local por ser el autor del plan director de la plaza de toros.

Marta Cofiño será la elegida para ejercer como comisaria en Artes Escénicas Contemporáneas. La bailarina, performer y productora de espectáculos impulsora de proyectos radicales de descentralización cultural como La Xata de la Rifa, La Ola Flotante o el Festival Ferroviario Feminista Fantástico aportará un perfil que combina visión artística, innovación en los formatos, arraigo territorial y proyección internacional para dar un impulso al proyecto así como una mayor conexión con la ciudadanía.

Juventud

También se crea el cargo de comisaria del área de Juventud. Lo ocupará Marta Fernández Silverio, periodista y gestora cultural que la candidatura ve idónea para el cargo por su perfil de profesional capaz de activar redes, generar escucha horizontal, dialogar con colectivos diversos y proponer formatos de creación y encuentro que interpelen a los más jóvenes.

Las letras jugarán un papel igual de importante. Para ello se ha reclutado a la escritora Leticia Sánchez Ruiz, teniendo en cuenta su papel fundamenta en la puesta en marcha del proyecto Matadero Uno para reabrir la histórica librería Ojanguren –fundada en 1856–, en cuya trastienda compraba libros Leopoldo Alas "Clarín".

La nota musical la pondrá Aarón Zapico. Es una de las figuras más destacadas y respetadas del panorama musical español. Director de orquesta, ha redefinido los límites del repertorio barroco y clásico a través de propuestas audaces, originales y contemporáneas. Además de liderar el proyecto de Forma Antiqva, ha sido invitado a dirigir la mayoría de las principales orquestas sinfónicas de España, además de colaborar con voces de referencia. A partir de este mes ejercerá como comisario de Disciplinas Musicales de la candidatura ovetense a Capital Europea de la Cultura.

Llorián García Flórez completa esta tanda de fichajes estrella. Doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo con Premio Extraordinario y con una larga trayectoria de investigación y docencia, está considerado un gran experto en ética, estética y teoría crítica. Su perfil está plenamente alineado con los objetivos de la candidatura a Capital Europea de la Cultura, en la que ocupará el cargo de comisario de Pensamiento Contemporáneo.

Todas estas incorporaciones tienen la finalidad común de dar forma a los proyectos concretos que integrarán el dosier de 70 páginas que Oviedo remitirá a finales de año al comité evaluador nombrado por la Comisión Europea para seleccionar las ciudades de España y Malta que ostentarán el título de capital continental cultural dentro de seis años.

Consensos

Un amplio consenso institucional de todas las administraciones asturianas y el respaldo de artistas, creadores y colectivos de toda Asturias son las principales bazas con las que Oviedo aspira a imponerse al resto de aspirantes. "Tenemos un gran patrimonio cultural y una creciente capacidad creativa e innovadora. Los comisarios que se han incorporado a nuestro equipo son buena prueba de ello", destaca Alfredo Canteli, convencido de que la llegada de estos contrastados profesionales consiga subir al barco de la candidatura a muchos artistas y creadores de todo el Principado. "En esta candidatura debemos estar todos trabajando, unidos, en la misma dirección", defiende el Alcalde. n