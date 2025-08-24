Gascona, el gran comedor del turista: "Todos lo recomiendan"

Es la una y media de la tarde y las terrazas de la calle Gascona están prácticamente llenas. No lo están del todo porque, a diferencia de los días anteriores, marcados por el tiempo inestable y las restricciones por los incendios, muchos se han ido a la playa. Eso no impide que andaluces, madrileños, vascos y algún que otro italiano y francés empiecen a demandar cachopos, tintos de verano y fabada. "Vinimos aquí porque todos los amigos que vinieron antes nos lo recomiendan", apunta la sevillana Raquel Montero, que ayer quiso despedirse de su estancia de cinco días en Cangas de Onís, disfrutando del bulevar sidrero de la capital. "Es como un gran comedor al aire libre", coincidieron en una mesa repleta de familiares.

La calle Gascona, llena de turistas, ayer. | L. B.

Los empresarios de la emblemática arteria hostelera comprendida entre las calles Jovellanos y Foncalada afirman llevar un agosto de constantes llenazos. "Los días de tiempo regular estamos abarrotados", apunta el presidente del Bulevar de la Sidra, Pedro Caramés, sobre un fenómeno que los viajeros atribuyen al "boca a boca" y sus deseos de disfrutar de la gastronomía típica local. "Todo lo recomiendan por la sidra y la comida casera", sostuvo Ignacio Delgado, llegado ayer mismo desde Madrid para recorrer Asturias durante una semana.

Las terrazas de Gascona, llenas a las dos de la tarde de ayer. | L. B.

Las recomendaciones también son habituales por parte de la población local. "Fuimos a una tienda de recuerdos y nos dijeron que el mejor sitio era Gascona. Creo que acertaron", indicó José Ángel Barrios apenas unos minutos de llegar a territorio asturiano desde Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla. "La gente que probó solo habla maravillas de Asturias y de su comida", indica acompañado de sus amigos Alberto Jesús Guerrero, Dani López y José Luis Rodíguez, los cuales se mostraron encantados tras comer un arroz con calamares en tinta y unos chorizos a la sidra.

Por la izquierda, los sevillanos José Ángel Barrios, Alberto Jesús Guerrero, Dani López y José Luis Rodríguez, ayer, comiendo en Gascona. | L. B.

Es tal la afluencia de gente llegada de otras regiones y países que los hosteleros ni se atreven a hacer comparaciones con otros años. "Como llenamos, no sabemos pulsar cuánta gente ha tenido que dar la vuelta. En mi caso puedo decir que en estas fechas, por desgracia, tengo que dejar a mucha gente sin comer o cenar porque no tengo sitio", explica Diego Javita.

Cambio de costumbres

Tal aluvión de visitas se traduce en un cambio de costumbres. En las cocinas y tras las barras se aprecia un importante cambio de comportamiento respecto a los clientes locales habituales. "Los turistas tienen por costumbre comer mucho antes, empezamos a llenar las mesas a la una para comer y a las ocho para cenar", subraya Caramés, que, por otra parte, también aprecia unas noches más flojas que en otras épocas del año. "El segundo turno de cenas, el de las once u once y cuarto, en verano está muy flojo", puntualiza.

El impacto del auge turístico también está modificando los comportamientos de los empresarios. Hasta hace unos años era casi obligatorio que las cafeterías se cogieran agosto por vacaciones. Los viajes estivales de los clientes habituales dejaban desierta la ciudad y no rentaba. Sin embargo, ahora son cada vez más los que consideran que pueden hacer el agosto con cafés y churros. "Nos preguntan en la sidrería que si no damos también desayunos", apuntan en Gascona como ejemplo de una demanda que se está notando con la apertura de negocios de este tipo de cara al verano en calles anexas al bulevar sidrero. "Es normal que se llene, los asturianos nos tratan bien y nos dan muy bien de comer", concluyó la vasca Izaskun García para explicar el éxito del bulevar sidrero.