"Con Link nos alineamos con la candidatura a la capitalidad cultural"

Suena el teléfono del gestor cultural y director artístico de los festivales Link, José Castellano. Es un repartidor con el router para internet. Dentro de la fábrica de armas de La Vega ya han comenzado a tapar las ventanas y finalizado la colocación de la instalación eléctrica. La cuenta atrás para la celebración del festival ha comenzado. El viernes será la inauguración y abrirán las puertas al público a las 16.30 horas. El almacén será el escenario principal con cinco instalaciones; habrá otra en la nave de utillaje. La programación está organizada por la Fundación Municipal de Cultura y la Caja Rural a través de su Fondo de Educación y Promoción.

El festival lo apuesta todo al seis. Sexta edición de Link con el mismo número de instalaciones.

Serán tres jornadas en las que nos alineamos con la candidatura a Capital Europea de la Cultura. Todos los artistas participantes pertenecen a diferentes países europeos y nuestro objetivo es seguir las indicaciones de la UE.

La selección de las instalaciones es un trabajo que les lleva tiempo.

Estamos todo el año pendientes de las novedades y solemos ir a festivales y otras citas similares. Casi todas fuera de España. Para los temas de realidad virtual y aumentada seguimos mucho las programaciones de los grandes festivales de cine como Cannes, Venecia y Sundance porque desde hace unos años tienen una parte especializada en este sentido. El objetivo es traer experiencias que no se hayan visto en Asturias, que tengan mucha calidad y hayan sido premiadas en estos certámenes. Siempre ponemos a la programación el apellido de insólito.

Hable del contenido.

Contaremos con dos instalaciones audiovisuales; las otras cuatro son realidades extendidas. Es decir, son cuatro experiencias con gafas y el resto son dos proyecciones audiovisuales en pantallas de gran formato. Son muy especiales.

¿Algún ejemplo?

Sí. Hay una que estás en una rave de los 80 en una nave en Reino Unido cuando estas fiestas eran ilegales y secretas. Además de las gafas y los auriculares, el público tendrá un chaleco con el que sentirás que estás allí rodeado de miles de personas. Podrán estar al mismo tiempo doce personas. Los límites nos los ponen los dispositivos y el tiempo que duran las piezas.

Para evitar muchas colas han puesto en marcha un sistema de tickets.

Todas las actividades son gratuitas. En la nave almacén habrá un espacio para coger los tickets y, así, la gente escoge una de las cuatro experiencias con gafas. De esta forma, les damos unos horarios y se pueden planificar. En vez de cinco filas, los asistentes solo esperarán una.

Y las reservas suelen acabarse bastante rápido.

Es cierto. Siempre recomendamos a la gente que vengan al principio de cada sesión porque, por ejemplo, el viernes por la tarde solo puedes coger vez para ese momento. De esta forma, te aseguras llegar y entrar.

¿Repiten artistas?

En esta ocasión son todos nuevos. Ahora mismo hay mucha oferta y nos gusta variar y traer cosas diferentes.

En principio, el target de este festival está destinado a los jóvenes. ¿Como captar la atención de gente más mayor?

En 2020 planteamos Link para personas desde los 16 –los menores de 12 no pueden usar las gafas– hasta los 40 años. Ya el primer año nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Precisamente a esa gente que tiene un conocimiento menor, le sorprendía todo mucho más. Era como entrar en otro mundo. Los más jóvenes tienen gafas en casa y lo veían como algo novedoso. Esta tónica se ha repetido a lo largo de los años y hemos tenido gente de más de 80 años que han flipado mucho.

¿La realidad aumentada ha llegado a su culmen o todavía tiene mucho que ofrecer al mundo de la cultura?

Hay cosas que hoy en día ni nos imaginamos y que serán posibles dentro de tres años. Igual que ahora tienes Netflix o Filmin, en unos años tendrás plataformas con contenidos de realidad virtual y aumentada. Todo el mundo tendrá un dispositivo en su casa.

Retomando el tema de la candidatura a la capitalidad cultural. ¿Cómo puede ayudar Link a conseguir esta distinción internacional?

Este objetivo es mucho más que un proyecto cultural; es un proyecto de ciudad. Lo que se pretende es cambiar, siempre a mejor, lo que hay.

El stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias se dedicó a la capitalidad. ¿Le gustaría que más eventos se enfocasen al mundo cultural?

Esto tiene que ir calando poco a poco. Ahora mismo, estamos preparando un proyecto. Estamos trabajando en una idea y no es tan relevante el hacer nuevas actividades.

La fábrica de armas de La Vega y Link son un binomio. El festival ya forma parte de la programación fija del conjunto.

Link nació para hacerse en La Vega; nunca se planteó llevarlo a otro espacio. En un futuro habrá obras y se establecerán una serie de limitaciones que nos obliguen a cambiar de lugar. Cuando nosotros empezamos solo se abría este conjunto tres veces al año: la Noche Blanca, la Semana de los Premios Princesa y con este festival. Después, se sumó Vesu o la Semana Profesional del Arte. De alguna manera, estas programaciones se han ido a otros espacios y volvemos a quedar nosotros solos otra vez.

¿Cómo es la colaboración con Defensa?

Todo son facilidades. Entramos en su casa y durante quince días estamos trabajando aquí para conseguir un resultado espectacular.

¿Eligen ustedes las naves que quieren usar o les aconsejan?

Enviamos una propuesta a Defensa donde especificamos el espacio. Nunca hemos usado más de tres porque queremos que estén muy cerca y siempre nos dan toda la libertad para elegir.

Mientras monta Link, prepara la Noche Blanca. ¿Puede adelantar algún detalle de la programación?

Estamos cerrando la programación estos días y pensando en la dimensión europea. Todas las actividades que hacemos queremos acercar la cultura más contemporánea a la gente. Intentamos que sean eventos específicos para cada festival. Me para gente diciendo que se acuerda de lo que hicimos en San Juan o el Campoamor y eso gusta.

