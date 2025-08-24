Si la comisión de festejos encarga a Ramón Palicio el pregón de las fiestas patronales de Tudela Veguín de 2025 ya cabe suponer que el evento tendrá un nombre propio y de lustre: Tino Casal, el genial artista de cuyo nacimiento se cumplieron 75 años el pasado mes de febrero. Ramón Palicio no defraudó las expectativas pero además de invocar al creador de "Embrujada", "Lamento de gaitas" y de la más espectacular versión de "Eloise", planteó todo un reto, a medio camino entre el sueño y la ilusión: la creación de un museo que difunda y reconozca los dos fenómenos ligados a Tudela Veguín, la cementera, fundada en 1898 y el legado del polifacético artista, fallecido en 1991 en un accidente de tráfico en Madrid.

Por la izquierda, Manuel Félix Valdés, José Ramón Mortera, Sergio Iglesias y el hijo del segundo, durante el homenaje a los mayores. | LNE

"Y que ese museo se haga en Tudela Veguín", fue la propuesta lanzada por Ramón Palicio, que tuvo por contestación una de las ovaciones que acompañó el pregón, ágil, conciso y sentimental. El maestro, ya jubilado y artífice del podcast "Redescubriendo a Casal", disponible en Spotify, arrancó su pregón con una anécdota, de "tal día como hoy de 1970, hace 55 años" cuando la asociación de festejos preparaba el Cine Price para el arranque de la fiesta y apareció por allí un Tino Casal veinteañero. "¿Qué tais maquinando aquí", preguntó él, por entonces, cantante de Los Archiduques. Cuando los miembros de la sociedad, presidida de aquella por Tino Fernández Barros, le explicaron el motivo, Casal se ofreció de inmediato: "Si me dejáis, decórovos yo el escenario". Y Tino Barros, que estaba presente en el pregón de este viernes con sus cien años recién cumplidos, accedió de inmediato: "Encantados de la vida, Tinín".

El pregón más "casalero"

Casal se pasó toda la noche trabajando en aquel montaje, cuando salió "eran casi las nueve de la mañana siguiente y dejó tras de sí un escenario con una decoración oscilante, de figuras suspendidas de los techos, totalmente innovadora para aquel tiempo", según describió el pregonero. Al preguntarle a un miembro la comisión cuánto le debían por tan llamativo trabajo, el joven cantante, ni corto ni perezoso, contestó: "Me debéis el volver a llamarme el año que viene". Una anécdota con la que Ramón Palicio quiso demostrar "la generosidad" y el apego de Tino Casal por Veguín.

Homenaje a los mayores

Palicio no quiso desaprovechar el momento para reivindicar que se permite a todo pregonero. Pidió al Ayuntamiento que se implique en la restauración del mural con el rostro de Casal que decora un edificio de Tudela Veguín y se encomendó a "tres santos, el religioso San Julián de Box; el patrón artístico, Tino Casal, y el santo patrono financiero, Fernando Masaveu" para que Tudela Veguín, subrayó, cuente con un museo que difunda dos legados "de vanguardia, el de la fábrica de cemento, fundada en 1898, la primera en España, y el de un artista que acuñó nuevos esquemas musicales y plásticos no igualados hasta la fecha".

El pregón contó con al acompañamiento y la animación del grupo Claqué Asturias, una formación liderada por Robert Taboada, empeñada también en recuperar la obra de Tino Casal. El pistoletazo de salida de las fiestas también nombró "socio de oro" a José Ramón Mortera en el homenaje a los mayores de Tudela Veguín. n