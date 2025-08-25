Arranca una campaña solidaria en once confiterías

Once confiterías ovetenses ponen en marcha hoy la campaña "Dulce solidario", cuya recaudación irá destinada a proyectos benéficos para mejorar la calidad de vida de los menores enfermos, con discapacidad o en riesgo de exclusión. Se trata de una iniciativa canalizada a través de la Fundación Inocente, en la que las confiterías y heladerías locales harán un dulce o helado específico para esta campaña.

La venta de los dulces se prolongará un mes, hasta el próximo 25 de septiembre, en 19 puntos de venta de las siguientes confiterías: Asturias, Rialto, Camilo de Blas, Santa Cristina, Casadiella & Café, La Mallor, Llambionadas, La Amasería, Alcoffe, Briz Boutique de Chocolate y la heladería Diego Verdú. TLa iniciativa forma parte de la designación de Oviedo como "Ciudad Inocente 2025".