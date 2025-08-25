Conato de incendio por un cortocircuito en Gascona
El humo que salía del cuadro eléctrico de una sidrería que se quedó temporalmente sin luz obligó a movilizar a los bomberos
Alarma a media tarde en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tuvieron que irrumpir en la calle Gascona en torno a las 16.30 horas, alertados por la salida de humo del cuadro eléctrico de una sidrería del tramo inferior del Bulevar hostelero. El negocio quedó temporalmente sin suministro, pero no hubo que lamentar daños personales ni tampoco pérdidas materiales de consideración.
Los hechos tuvieron lugar en medio de un gran ambiente festivo, pues la calle estaba atestada por aficionados del Real Oviedo con camisetas azules que horas más tarde iban a asistir al encuentro contra el Real Madrid en el Carlos Tartiere.
La rápida intervención de los servicios de emergencias permitió garantizar que la cosa no fuese a mayores. Lo cierto es que los únicos afectados fueron los trabajadores de la sidrería en cuya red de suministro tuvo lugar el conato de incendio. El local quedó desabastecido de energía un tiempo, viendo parcialmente lastrada una tarde que se preveía de mucha venta.
Al lugar se desplazaron dos camiones y un coche del servicio de bomberos, cuya simple presencia en la calle acaparó las miradas de cientos de personas, en su mayoría aficionados al fútbol y turistas. Por suerte, todo quedó en un simple susto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- La gran cumbre euroamericana del hidrógeno verde cambia Madrid por Oviedo (y se hará en el Calatrava)
- La capitalidad cultural de Oviedo ya tiene su comité de sabios: esto son los ocho expertos que trabajarán por la candidatura
- Nueve orquestas animarán las noches de San Mateo en el Bombé: consulta la programación completa
- Adjudicada la obra de la nueva entrada al parking de Consultas del HUCA que busca aliviar los atascos en horas punta
- Fallece Mino Vargas, camarero de El Bodegón de Teatinos
- Luto en Oviedo: Fallece a los 90 años Manuel García- Morán, médico y esquiador olímpico