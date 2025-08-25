Conato de incendio por un cortocircuito en Gascona

Alarma a media tarde en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tuvieron que irrumpir en la calle Gascona en torno a las 16.30 horas, alertados por la salida de humo del cuadro eléctrico de una sidrería del tramo inferior del Bulevar hostelero. El negocio quedó temporalmente sin suministro, pero no hubo que lamentar daños personales ni tampoco pérdidas materiales de consideración.

Los hechos tuvieron lugar en medio de un gran ambiente festivo, pues la calle estaba atestada por aficionados del Real Oviedo con camisetas azules que horas más tarde iban a asistir al encuentro contra el Real Madrid en el Carlos Tartiere.

La rápida intervención de los servicios de emergencias permitió garantizar que la cosa no fuese a mayores. Lo cierto es que los únicos afectados fueron los trabajadores de la sidrería en cuya red de suministro tuvo lugar el conato de incendio. El local quedó desabastecido de energía un tiempo, viendo parcialmente lastrada una tarde que se preveía de mucha venta.

Al lugar se desplazaron dos camiones y un coche del servicio de bomberos, cuya simple presencia en la calle acaparó las miradas de cientos de personas, en su mayoría aficionados al fútbol y turistas. Por suerte, todo quedó en un simple susto.