Educación amplía en 140.000 euros la partida de becas escolares

La Junta de Gobierno aprueba este lunes en sesión extraordinaria ampliar en 140.000 euros el dinero destinado a la convocatoria de Becas de Comedor, Desayunos y Libros de Texto del próximo curso. Esta ampliación está contemplada en las bases de la convocatoria lanzada el pasado febrero con cargo a una partida presupuestaria anual de 4.558.777 millones de euros, según la cual se pueden incorporar más fondos en relación al volumen de demandantes de estas ayudas.

Esta partida anual ya fue aprobada por la Junta de Gobierno a finales de enero, suponiendo un gran incremento frente a los 3,72 del año pasado. "Garantizamos que aquellas familias más necesitadas tengan garantizada su beca", indicó entonces la concejala delegada de Educación, la popular Lourdes García.

El importe total de becas de comedor ascendió inicialmente 3,7 millones de euros, de los que 1,41 millones se abonarán para los gastos de comedor desde el inicio de curso hasta final de año y 2,19 millones corresponden a los gastos de comedor del primer semestre de 2026. La línea de desayunos cuenta con una partida de 570.000 euros, mientras que las ayudas para comprar libros ascienden a 200.000 euros. Unas cifras que ahora se incrementarán con los fondos que aprobará hoy el órgano colegiado.

La convocatoria mantiene los mismos límites de renta familiar que años anteriores, afianzándose "como la mejor convocatoria de becas para las familias", en palabras del equipo de gobierno. Lourdes García se refirió a esta nueva convocatoria como "un gran esfuerzo presupuestario con el que tratamos de ayudar a las familias que más dificultades están atravesando, en lo que respecta a la educación de sus hijos".

El año pasado el Ayuntamiento ya aprobó un suplemento de crédito de 1,24 millones de euros, acumulando una partida final de 5,29 millones de euros destinados a colaborar con los gastos escolares de los niños ovetenses.