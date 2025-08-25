Emotivo homenaje en forma de concierto para el poeta Víctor Botas
El Auditorio acogió este fin de semana el concierto La Caravana en Verso "Tributo a Víctor Botas", con Joaquín de la Buelga, declamador y guionista; Rodrigo Alperi, cantante, instrumentista y compositor, y Sigfrido Cecchini, pianista, colaborador como protagonistas. El 23 de octubre del año pasado se cumplió el 30.º Aniversario del fallecimiento del poeta Víctor Botas González-Longoria, natural de Oviedo, ciudad en la que nació el 24 de agosto de 1945 y falleció en octubre de 1994, a los 49 años, truncando así una carrera como poeta, novelista y escritor que se prometía muy fecunda. Tras el concierto, el concejal de Cultura, David Álvarez tuvo un detalle con los familiares del poeta, al que se recordó con la proyección de varias fotos durante la actuación.
