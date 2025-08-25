De La Habana a Puerto por una paella

Las fiestas San Bartolomé de Puerto, en el valle de Las Caldas, vivieron este domingo su día grande con una gran paellada popular. El buen tiempo acompañó y más de 250 personas se reunieron a las 14.30 horas para disfrutar de la comida, la música y la compañía de vecinos y amigos. Aunque el plato estrella del día fue la paella, no faltaron empanadas y tortillas caseras, algunas de ellas participantes en el concurso celebrado el día anterior. Para beber, la mayoría se decantaba por una botella (o dos) de una de las 15 cajas de sidra que la asociación de festejos procuró, aunque la cerveza también era una opción segura.

Ambiente en la mesa durante la comida. | MARIO CANTELI

El menú popular, con un precio de 12 euros, incluía un plato abundante de paella, pan y como postre un tocino de cielo elaborado por la confitería Tejeiro. La asociación de festejos de Fitoria fue la encargada de preparar el menú, utilizando 25 kilos de arroz, pollo, pimientos y otras carnes. Después, se encargaron también de repartir las raciones a la larga cola de romeros que aguardaban con platos, e incluso potas, para llevarse su parte y sentarse a disfrutar del ambiente o llevarse a casa para comer de forma más tranquila. Al frente de la cocina estuvieron Honorio Alonso, presidente de la asociación, y Pablo Villa, que dirigieron los trabajos para disfrute de los comensales.

La celebración sirvió de punto de encuentro para familias y amigos. Mónica Sánchez, que reside en Oviedo pero tiene una casa en Puerto, acudió acompañada de unos amigos de La Habana, algunos de ellos con ascendencia asturiana. Este año, además de la comida popular, su familia y ella han venido al reparto del bollo del sábado y la verbena de la noche, amenizada por DJ Discoastur. "Vinimos porque es el día grande de las fiestas, y de paso, a enseñarles el pueblo", explicó, mientras compartía mesa con Arnezo Pérez, que disfruta de sus vacaciones en Asturias. "Está muy muy buena", insistió el cubano tras probar la paella, entre risas y culines.

Otras actividades

La jornada incluyó también variedad de actividades religiosas y festivas. A mediodía se celebró la misa en honor a San Bartolomé, seguida de la tradicional "puya del ramu", cuyo soporte floral adornaba la carpa durante la comida. Ya por la tarde, quien quiso pudo participar en una rifa de la asociación de festejos de San Bartolomé que incluía un jamón, detalles de Picofino o empanadas, entre otros. Más tarde, la fiesta continuó con bingo y una chocolatada pensada especialmente para los más pequeños. Un programa que dejó encantados a los romeros, que ya piensan en volver el próximo año.