La "inercia" de la cámara lleva al ovetense José Luis Velázquez a un nuevo largometraje

Cuando José Luis Velázquez (Oviedo, 1980) acabó su primera película, "Vamos a volvernos locos", en 2022, el proceso le dejó agotado. Los dos años que siguieron, premios aparte, le sirvieron en una doble vía antogónica que ahora le ha vuelto a poner en marcha para sentarse detrás de la cámara. "Me sirvió para desconectar mucho del cine y me sirvió para que echara de menos el cine".

La "inercia" del oficio, por tanto, una pulsión irrefrenable en su caso, es lo que ha llevado a José Luis Velázquez a poner en marcha un proyecto con ese título, pero con alguna letra cambiada por números: "1N3RC1A". La propuesta ya ha recibido la máxima puntuación a proyectos audiovisuales en las ayudas de la RTPA y un fondo de partida de casi 50.000 euros que sirven de punto de partida para "empezar la batalla".

Esa lucha tiene en la producción, los apoyos financieros y las posibilidades de competir al mismo nivel que el de otras comunidades autónomas, su principal reto. José Luis Velázquez tiene claras, en todo caso, claras algunas cosas. En Asturias, insiste, hay un equipo de profesionales de primer nivel y sus técnicos serán 100% de la tierra. Trabajará, además, rodedado de su equipo habitual, "la mejor gente", de Hector Herrería o Tesi Martínez, cita.

De momento Velázquez no quiere ofrecer demasiados detalles, pero "Inercia" se presenta como un thriller pspicológico en el estilo de "Black Mirror", con la distopía de la tecnología digital como telón de fondo.

La trama de la película se desarrolla en Asturias con detalles que están todavía pendientes. "Ahora toca cerrar el guión y seleccionar a los actores", explica. "Es importante elegir a quienes van a ser los que pongan cara, ojos y boca a la película, buscaremos entre todos los posibles que encajen en nuestros números y el plan pasa por empezar a rodar a principios del año que viene", detalla. La historia, confía, es buena, de esas ante las que será difícil decir que no.

Para Velázquez esta "inercia" no lo será tanto en este caso, porque se propone también un salto cualitativo y cuantitativo en sus proyectos. "Los que venimos de hacer cortometrajes entre tres colegas somos un poco hombres orquesta, pero a medida que vas creciendo vas delegando", admite. Para esta producción ya se ha asociado con La Fábrica de Humo y precisamente en estos meses está incorporando a otros socios para acabar de dar forma al proyecto.

En "Vamos a volvernos locos" fue un proceso completamente distinto. Una carrera contra reloj en dos meses, trabajando diez horas seguidas durante quince días de vacaciones.

Ahora el planteamiento de "Inercia" se hace con otra perspectiva de plazos y tiempos. Su proyecto busca también convertirse en un ejemplo a seguir y en un camino para hacer progresar el sector. "Quiero llegar a donde se puede, considero que en Asturias hay potencial, técnicos y talento de sobra; con apoyo se puede llegar al mismo nivel que otras comunidades autónomas vecinas, es lo único que pido, ese impulso para poder cosas a la altura de las otras producciones que vemos en el País Vasco o en Galicia". Esa es su petición, y su promesa de remar en esa dirección con "Inercia".