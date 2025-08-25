La nueva generación de libreros de Oviedo aprecia un resurgir literario en la ciudad: "Aún quedan idealistas"

El concepto de Oviedo como ciudad literaria está recibiendo un nuevo impulso en los últimos años. Los brotes verdes empiezan a asomar gracias a propuestas que los nuevos libreros van trayendo a la ciudad y que están consiguiendo captar a nuevos lectores, incluso entre el público joven, a pesar de la feroz competencia de la venta online y otras aficiones como las redes sociales. "Todavía quedan héroes en los mostradores e idealistas amantes de la lectura", señalan desde este sector tradicional.

3

Un ejemplo de este aire fresco es el de Lara Palancar con su establecimiento La Tercera Palabra, en El Rosal. Aunque ya de hace unos años se vienen sucediendo alternativas a la "clásica librería de novedades". El café cultural Kafka & Co, que llegó a la vida cultural como regalo de Navidad en 2022, y Matadero Uno, que reabrió el local de la histórica Ojanguren en 2023, confirman esta especie de nueva era de la oferta para el lector carbayón.

4

"Antes de abrir veíamos que apenas había opciones para hacer presentaciones literarias exceptuando las que organizaban en Cervantes, que lleva muchos años haciendo una gran labor cultural", comenta el ovetense Diego Garot, dueño de Kafka & Co. Situados cerca del campus de El Milán, Garot y Andrea Alcón forman parte de esta nueva generación que va diversificando la oferta cultural para conseguir la ansiada reconversión del sector: "Es muy positivo para Oviedo que sigan naciendo nuevas librerías, la apertura de La tercera palabra o Matadero Uno hace que se pueda diversificar la oferta cultural". Respecto a esto último explica que sería interesante que el modelo fuese similar al de Gijón, donde conviven pequeñas, medianas y grandes librerías, y se realizan eventos en diferentes espacios.

5

El comerciante ovetense también hace una pequeña valoración sobre la respuesta ciudadana a las iniciativas culturales de su negocio: "Tanto nuestras presentaciones de novedades literarias como sobre todo el club de lectura y los talleres artísticos cada vez tienen más gente que no solo viene, sino que aporta". También observa que cada vez más gente joven "llena" el local, gracias a su cercanía con la facultad carbayona. "Hay más estudiantes que vienen, y es muy agradable ver cómo llenan el espacio en eventos como el último Día del Libro", dice Garot. Otro de los éxitos de la librería son las ilustraciones de Andrea Alcón, un punto en común con la librería La Tercera Palabra, que ya dispone de una serie de papelería ilustrada, y pretende contactar con artistas locales para disponer de más productos similares.

6

Además, La Tercera Palabra también tiene la idea de albergar actos culturales y de tener licencia de cafetería, con lo que son dos perfiles muy parecidos. Ambos, (Garot y Alcón) hacen una llamada de atención al ámbito institucional para que "las instituciones arrimen el hombro en pro no solo del beneficio de las librerías, sino especialmente en favor de la vida cultural ovetense".

Uno de los libreros que tuvo que cerrar y que ha reabierto con otro nombre es Enrique Maradona, que además es presidente de la Asociación de Libreros de Oviedo. Tras bajar la persiana de La Palma en 2021, regenta un nuevo negocio, Pasa Página, desde ese mismo año, también en la calle El Rosal, con Inmaculada Fernández. "Desde la pandemia estamos notando subidas progresivas de en torno a un 5% y un 10% todos los años", afirma Maradona. Aunque comenta que la gente parece haber repescado la lectura como forma de ocio, matiza que el sector librero aún no se ha recuperado del todo de sus problemas estructurales: "Sigue afectándonos mucho el comercio online de plataformas como Amazon y de las grandes librerías nacionales".

La oferta cultural también se ve enriquecida gracias a Jorge Salvador, uno de los artífices de que Matadero Uno abriera en el local que dejó vacante la histórica Ojanguren en la plaza de Riego: "Estamos intentando revitalizar la vida cultural de la ciudad, y hacemos actividades con escritores de perfil más literario". El también dueño de la Editorial Pez de Plata ve con buenos ojos la llegada de La Tercera Palabra al Rosal. Afirmó que la propia Lara Palancar le hizo una visita para presentarse y explicarle su proyecto. "A Oviedo le faltaba cuidar el fondo de las editoriales independientes, que es el camino por el que ella me comentó que quiere encaminar su negocio" sostiene.

Ambas librerías comparten el mismo concepto, algo similar a lo que están desarrollando también en el Kafka & Co: cuidar a las editoriales independientes para no ser esclavos de la novedad y crear oferta cultural. Aunque el caso de Palancar sea un proyecto futuro, también está abierta a colaborar con escritores y promocionar la cultura local. Por su parte, Salvador se muestra positivo respecto al futuro de las letras ovetenses: "El sector no está muerto y nunca lo estuvo, apoyándonos y acogiendo las nuevas iniciativas podremos volver a recuperar el concepto de Oviedo como ciudad literaria".

Menos optimista que el resto de emprendedores es José Manuel Valdés, dueño de la histórica Librería Anticuaria Valdés, pues coincide con Maradona en el daño que está haciendo la venta a través de Internet. "Juega todo en contra de las librerías de puerta abierta a la calle, los intermediarios se han hecho con las herramientas de venta", defiende.

Su negocio lleva en la ciudad más de medio siglo a escasos metros de donde hoy está Matadero Uno y del resto de librerías del Rosal. Explica cómo creó Iberlibro, junto con Gustavo Bueno hijo antes de que las grandes industrias se hicieran con el mercado para que el comprador a través de la web se comunicase con el vendedor. A su juicio, las grandes plataformas han acabado por monopolizar el mercado. "Los nuevos libreros para mí son héroes, me alegro de que siga habiendo gente idealista, pero los tiempos no están a nuestro favor", sentenció el dueño de Librería Anticuaria.

Soledad Fernández, dueña de El Bosque de Mitago, en la parte baja del Rosal, destaca que todas las librerías de la zona se apoyan entre sí: "Aquí nos complementamos para que la gente se quede en los comercios locales, si nos llegan clientes pidiendo un libro que no tenemos le recomendamos otra librería de la zona". Ella administra una librería más pequeña que las demás de la zona y afirma que eso le obliga a tener "la cabeza muy centrada", porque con solo 50 metros tiene que adquirir los libros que sabe que funcionan en el mercado.

A escasos metros se sitúa, en este mismo oasis literario en la ciudad, la librería/ONG AIDA Books, que destina los fondos que recaudan a un proyecto de ayuda hacia Guinea-Bisáu, consistente en traer a España a niños con cardiopatías y que sean operados en nuestro país, además de para la construcción de pozos o escuelas. Un caso singular que complementa el relanzamiento de un sector determinante para que Oviedo sea considerado un paraíso literario.