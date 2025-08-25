Oviedo conmemora 34 años de independencia ucraniana

La comunidad ucraniana en Asturias se ha sumado este domingo 23 de agosto a las celebraciones por la independencia de su país, sumido desde 2022 en una guerra con Rusia tras la invasión. En Oviedo, ha habido una marcha desde la plaza de los Ferroviarios que ha culminado en la plaza de La Escandelera, en la foto, donde se han leído manifiestos y cantado canciones e himnos y ucranianos. Decenas de personas han participado en la concentración, con banderas de Ucrania así como pancartas con los nombres de las principales ciudades del este del país invadido por las tropas de Vladimir Putin, donde se mantienen duras batallas.