Ruta por los escenarios de la obra "Jugadores de billar"
J. A. A.
Una ruta literaria que partirá de la iglesia de San Juan el Real recorrerá este lunes los diferentes escenarios de la novela "Jugadores de billar", obra del escritor José Avello, fallecido en 2015, y que transcurre en Oviedo.
Esta ruta literaria, ya completa de asistentes y que comienza a las 18.30 horas, cierra el programa "Lunes de ruta", que arrancó en la segunda quince de junio con un recorrido por escenarios de "La Regenta", de Leopoldo Alas Clarín.
"Jugadores de billar", finalista del Premio Nacional de Narrativa en 2002, está considerada como una de las mejores novelas de la literatura española contemporánea. Cuenta la relación a lo largo de los años de un grupo de amigos que se reúnen en un café ovetense en un ambiente aparentemente tranquilo pero en el que perviven traumas relacionados con la Guerra Civil.
