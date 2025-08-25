Después de haber intentado construir un Teatro en pleno Campo San Francisco, el contratista de obras avilesino Gregorio Ovies le encarga a Luis Bellido González (arquitecto diocesano responsable de San Juan el Real) la construcción de un teatro de 400 localidades, donde se puso en escena en mes y medio de actuaciones, cerca de medio centenar de obras.

Teatro y Centro Comercial Casa Masaveu 1896

Los ovetenses repitieron, como ya habían hecho tras la inauguración del Teatro Campoamor seis años antes, las visitas masivas al nuevo teatro para admirar la impresionante luz eléctrica, pues hasta 1901 no dispuso la ciudad de alumbrado eléctrico público, previamente cubierto por farolas de gas.

A pesar de todo, el teatro tuvo una vida efímera; transcurridos dos años, fue adquirido por Masaveu para convertirlo en uno de los centros comerciales más importantes y de mayor prestigio en la región.

El edificio, de gran estructura, comunica con la Calle del Peso donde también tiene fachada y hoy disfrutamos de esta joya de la arquitectura modernista, encargada en 1916 a Julio Galán Carbajal. Desde su apertura se convirtió en paseo para los ovetenses y en particular centro de atracción en torno al día de Reyes.

En el mismo había juguetería, bisutería, perfumería, cuadros, tapices, porcelanas finas, objetos de regalo, así como cuanto se necesitara para instalar un hogar confortable.

Durante su estancia de diez días, en Agosto de 1903 el Rey Alfonso XIII visitó y realizó compras en dicho salón-exposición. Por otra parte, se convirtió en una galería para los pintores asturianos Joaquín Vaquero Palacios, José Uría, Francisco Casariego, Evaristo Valle y un joven Nicanor Piñole entre otros, cuyas obras son hoy admiradas a pocos pasos en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

A lo largo de su historia este impresionante espacio fue ocupado por distintos negocios, quienes tienen cierta edad recordarán Ceñal y Zaloña (aquí mi recuerdo al añorado Ramón Ceñal, compañero de pupitre) y mas recientemente locales de restauración actuales y discoteca en la Calle de Los Pozos.