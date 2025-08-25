Tudela Veguín calienta motores (clásicos) para su jira
Tudela Veguín continuó este domingo con sus fiestas organizando la novena edición de una concentración de coches clásicos –en la imagen–, así como una comida de confraternización entre sus vecinos. Hoy tendrá lugar el día grande con la jira y fiesta de la espuma a partir de las 17.00 horas.
