Veinte inscritos en el Concurso de Rock de San Mateo: esta es la ubicación y las fechas

El gran escaparate de los grupos y solistas asturianos de pop-rock busca nuevo ganador. El XXVIII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo – Alejandro Blanco "Espina" repetirá escenario en la plaza Feijoo en el marco de las fiestas de San Mateo, con tres actuaciones diarias del 16 al 20 de septiembre, a las que se sumará cada día un artista o grupo invitado. El 21 de septiembre, día de la festividad local tendrá lugar la fase final con cinco seleccionados, entre los que aspiran a estar los veinte grupos inscritos para el certamen dentro del plazo establecido.

Este ya clásico de la música asturiana repartirá 9.000 euros en metálico entre los tres primeros clasificados. El ganador se llevará la mitad de esa cuantía, 4.500 euros, pero deberá de comprometerse a guardar fecha para actuar en las celebraciones locales del año siguiente. En 2024 resultó ganador rel grupo "Ritmo Vudú", que el próximo 14 de septiembre actuarán como teloneros en el concierto que "Ilegales" ofrecerá en el recinto de La Ería con entradas al precio de cinco euros. Los segundos clasificados se embolsarán 2.700 euros, mientras que el grupo que complete el pódium será recompensado con 1.700.

Los grupos inscritos para esta nueva edición son los siguientes: "Rocknbolescos", "Insanity", "Blackstokers", "Piezas Sueltas, "Diez Osos", "Glutemato", "Bestia Negra", "Amazing Relámpago", "Love Feroz", "State of Crime and Science", "Triple Malta", "Glosss", "Ballbreakers", "Into Your Eyes", "Masculla", "Jeremias el Babuino", "Antonio Irún y Los Lobos", "Dinosaurio Meteorito", "Macías" y "Tatami". Todos ellos cumplen con la condición de no tener en la actualidad ningún contrato discográfico en vigor.

El jurado del concurso estará formado por la vocal, coach y cantnate Ruth Suárez, el músico Javier Ramos y el periodista David Orihuela.

Grupos invitados

En próximas fechas se dará a conocer el nombre de los grupos seleccionados para las actuaciones que tendrán lugar cada tarde noche del 16 al 20 de septiembre en la emblemática plaza del Antiguo, donde a partir de las doce y media de la noche de esos días se subirán al escenario otros grupos o artistas invitados cuyo nombre se cerrará también próximamente.

El día 21 tendrá lugar la gran final, con la actuación de los 5 grupos seleccionados por el jurado como finalistas. Tras las actuaciones, el jurado emitirá el fallo del concurso y se realizará la entrega de premios.