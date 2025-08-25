La VIII Carrera "Muévete por la Salud" del HUCA suma ya 400 inscritos

La VIII Carrera "Muévete por la Salud" del HUCA, la popularmente conocida como la "CarrerHUCA", que se celebrará el próximo día 28 de septiembre, cuenta ya con casi 400 corredores inscritos.

Las inscripciones pueden realizarse desde hace algunas fechas a través de internet. De momento, la carrera de tres kilómetros (12.00 horas), la que tiene un mayor carácter popular, ha cubierto 319 de las 1.500 disponibles, mientras que la prueba de 10.000 metros (10.30 horas), la reservada a corredores más experimentados, tiene hasta la fecha 66 apuntados sobre un máximo de 400 participantes.

Esta segunda prueba requiere del pago de diez euros en concepto de inscripción, mientras que la popular no requiere de ningún abono. Como en años anteriores, la organización ha establecido un acuerdo con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias para llevar a cabo una recogida de un kilo de alimentos no perecederos a cambio de recoger el dorsal.

La organización también mantiene abierto un plazo de inscripción para participar como voluntario en los preparativos y el desarrollo de la prueba. Hasta ayer ya habían cubierto 14 de los cien voluntarios necesarios para habilitar el recorrido que rodeará todo el complejo sanitario.